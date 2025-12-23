Saltillo: aprueba Club Campestre donación de terreno para rectificar Arroyo del Cuatro

El Club Campestre de Saltillo aprobó la donación de una parte de su terreno para la rectificación del Arroyo del Cuatro al norte de la ciudad.

El Club confirmó a VANGUARDIA que la votación entre los socios se realizó el pasado 16 de diciembre en favor de la donación.

Un expresidente del Consejo que pidió su anonimato detalló que la votación se hizo en una asamblea extraordinaria con un resultado unánime de 632 votos a favor.

El terreno corresponde a 2 mil 504 metros cuadrados en la zona Rough surponiente del hoyo 15 del Campo de Golf.

Posterior a esta votación se realizarán trámites notariales para oficializar la donación y realizar planos.

Si bien no se tiene fecha establecida para la donación, el Campestre se dijo en la mejor disposición de colaborar tanto con el Municipio de Saltillo como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

VANGUARDIA informó desde el pasado mes de noviembre que la donación fue una petición del alcalde Javier Díaz González para la adecuada rectificación del terreno.

La obra pretende construir un canal pluvial contiguo al Club con el fin de encauzar el agua de las lluvias e intentar evitar las inundaciones de los fraccionamientos al norte de Saltillo.

Incluso se planteó que la donación y la obra beneficiarán al propio club que en ocasiones se ve obligado a interrumpir las actividades deportivas por inundaciones.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el apoyo unánime de las y los socios del Club Campestre, constituye una muestra de su compromiso social con Saltillo, ya que la cesión contemplada, permitirá dar continuidad a una obra necesaria para nuestra capital.