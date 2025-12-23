Saltillo: aprueba Club Campestre donación de terreno para rectificar Arroyo del Cuatro

Saltillo
/ 23 diciembre 2025
    Saltillo: aprueba Club Campestre donación de terreno para rectificar Arroyo del Cuatro
    El Campestre se dijo en la mejor disposición de colaborar tanto con el Municipio y la Conagua. FOTO: ESPECIAL

La obra de rectificación no representará una inversión para el club, que en ocasiones ve afectadas sus actividades deportivas por inundaciones

El Club Campestre de Saltillo aprobó la donación de una parte de su terreno para la rectificación del Arroyo del Cuatro al norte de la ciudad.

El Club confirmó a VANGUARDIA que la votación entre los socios se realizó el pasado 16 de diciembre en favor de la donación.

Un expresidente del Consejo que pidió su anonimato detalló que la votación se hizo en una asamblea extraordinaria con un resultado unánime de 632 votos a favor.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

El terreno corresponde a 2 mil 504 metros cuadrados en la zona Rough surponiente del hoyo 15 del Campo de Golf.

Posterior a esta votación se realizarán trámites notariales para oficializar la donación y realizar planos.

Si bien no se tiene fecha establecida para la donación, el Campestre se dijo en la mejor disposición de colaborar tanto con el Municipio de Saltillo como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

VANGUARDIA informó desde el pasado mes de noviembre que la donación fue una petición del alcalde Javier Díaz González para la adecuada rectificación del terreno.

La obra pretende construir un canal pluvial contiguo al Club con el fin de encauzar el agua de las lluvias e intentar evitar las inundaciones de los fraccionamientos al norte de Saltillo.

Incluso se planteó que la donación y la obra beneficiarán al propio club que en ocasiones se ve obligado a interrumpir las actividades deportivas por inundaciones.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el apoyo unánime de las y los socios del Club Campestre, constituye una muestra de su compromiso social con Saltillo, ya que la cesión contemplada, permitirá dar continuidad a una obra necesaria para nuestra capital.

$!La obra busca reducir riesgos de inundación en fraccionamientos del norte de Saltillo.
La obra busca reducir riesgos de inundación en fraccionamientos del norte de Saltillo.

“Con esta obra, será un ganar - ganar. Gana la ciudad, al tener una obra que permitirá evitar las inundaciones que, por décadas ha sufrido ese sector, y para el club, la protección de sus instalaciones, ya que se reduce considerablemente la posibilidad de afectaciones por las precipitaciones pluviales”, expuso el municipio.

Tras las lluvias que se presentaron el verano pasado, sufrieron afectaciones materiales fraccionamientos como Country Club, El Campanario, Loma Blanca, Misiones, Camino a los Zertuche y Nogalar del Campestre.

Por ejemplo en Country Club, un poste de luz cayó provocando el incendio de una casa, mientras que un automóvil fue arrastrado por la corriente hasta chocar con una barda perimetral.

Temas


Arroyos
inundaciones
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Club Campestre

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

