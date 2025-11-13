Saltillo apunta a captar hospedaje del Mundial ante saturación hotelera en Monterrey

Saltillo se prepara para absorber parte de la demanda hotelera que Monterrey no podría cubrir durante el Mundial 2026. Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), explicó que la ciudad podría beneficiarse directamente de la saturación prevista en la capital de Nuevo León.

“La ciudad aliada para recibir esa diferencia de cuartos en automático somos nosotros”, comentó.

De acuerdo con los cálculos de la OCV, Monterrey cuenta con 20 mil habitaciones, pero necesitará más de 40 mil durante el torneo. Esa diferencia es la que Saltillo y otras ciudades buscarán atraer. López señaló que esta situación podría duplicar la venta mensual de hospedaje en Saltillo. “Normalmente vendemos 100 millones de pesos. Gracias al Mundial tendremos por lo menos el doble”, dijo.

Al considerar consumo en restaurantes, transporte, tiendas y actividades turísticas, la derrama podría alcanzar “hasta los 250 millones de pesos”. La estrategia local, dijo, incluye promover experiencias regionales, como visitas a viñedos, recorridos por museos y actividades en la zona sureste, donde hay más de 40 viñedos y más de 30 museos.

López comentó que la movilidad será uno de los principales retos ante la llegada de visitantes que busquen hospedaje fuera de Monterrey. Por ello, trabajan con empresas especializadas para ofrecer traslados directos. “Estamos preparando paquetes de transporte desde Monterrey hasta Saltillo”, explicó. Estos paquetes incluirían hospedaje, comidas y accesos a espacios turísticos.

También anticipó que, como ha ocurrido en otras sedes mundialistas, podrían aparecer casas en renta ofrecidas por particulares, como los Airbnb. “En Qatar y París empezó a suceder por parte de la misma industria”, expuso. Por ello, pidió que este tipo de alojamientos se regulen para garantizar que el impuesto al hospedaje entre por las vías adecuadas.

Sobre la capacidad operativa, López indicó que actualmente trabajan con entre 10 y 15 operadores turísticos y que la demanda final dependerá del número de visitantes sin espacio en Monterrey. Con base en estimaciones de la OCV, esa ciudad podría recibir 1.2 millones de visitantes en un mes. “Si por lo menos 600 mil no alcanzan hospedaje allá, yo creo que va a haber sol para todos”, dijo.

El presidente de la OCV llamó al sector turístico y a la comunidad a prepararse para el aumento de visitantes, pues anticipó que será una oportunidad para ampliar servicios y posicionar la oferta local. “Podríamos ganar todos”, afirmó.