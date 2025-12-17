Saltillo: ‘Aquí Andamos’ refuerza limpieza, seguridad y espacios públicos en Lomas de Lourdes
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, deshierbe, seguridad vial, equipamiento urbano y servicios gratuitos en la colonia ubicada al sur de Saltillo
Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos del programa “Aquí Andamos” en la colonia Lomas de Lourdes, donde se llevaron a cabo labores integrales de limpieza, seguridad, equipamiento urbano y atención comunitaria.
TE PUEDE INTERESAR: No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila
Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones de barrido manual, deshierbe y limpieza general en diversas vialidades del sector, entre ellas Paseo de los Jabalíes, Paseo de los Pumas, Lechuzas, Colibríes, Canarios y Patos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y las condiciones ambientales de la colonia.
Para fortalecer la seguridad vial, personal municipal efectuó trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en los laterales de la calle Paseo del Cortijo y en Paseo de los Mirlos, zonas consideradas de alta circulación tanto para peatones como para automovilistas. De manera paralela, se delimitaron y pintaron pasos peatonales en intersecciones estratégicas, a fin de garantizar cruces más seguros y ordenados.
En el ámbito social y recreativo, brigadas de “Aquí Andamos” instalaron nuevos juegos infantiles en la plaza pública ubicada entre las calles Paseo de los Flamingos y Paseo de los Cisnes, con el propósito de fomentar la convivencia, el deporte y el fortalecimiento del tejido social en Lomas de Lourdes.
Asimismo, el Ayuntamiento reforzó la seguridad en el sector mediante rondines permanentes de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además del retiro de basura, maleza y desechos en cauces naturales de agua, para facilitar el tránsito seguro entre las distintas áreas de la colonia.
Como parte de la atención integral, también se ofrecieron servicios gratuitos de vacunación, desparasitación y baños antigarrapata para animales sintientes, acercando acciones de bienestar animal a las familias del sector.
El alcalde Javier Díaz González destacó que este programa ha llegado a múltiples colonias y barrios de Saltillo, entre ellos La Herradura, Ojo de Agua, Lomas Doradas, 8 de Enero, Cumbres, Valle de San Antonio, Obrera, Independencia, Cerro del Pueblo y Las Teresitas, entre otros. Finalmente, recordó a la ciudadanía que cualquier reporte de servicios públicos puede realizarse a través del chatbot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.