Saltillo: ‘Aquí Andamos’ refuerza limpieza, seguridad y espacios públicos en Lomas de Lourdes

Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos del programa "Aquí Andamos" en la colonia Lomas de Lourdes, donde se llevaron a cabo labores integrales de limpieza, seguridad, equipamiento urbano y atención comunitaria.

Cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones de barrido manual, deshierbe y limpieza general en diversas vialidades del sector, entre ellas Paseo de los Jabalíes, Paseo de los Pumas, Lechuzas, Colibríes, Canarios y Patos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y las condiciones ambientales de la colonia. Para fortalecer la seguridad vial, personal municipal efectuó trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en los laterales de la calle Paseo del Cortijo y en Paseo de los Mirlos, zonas consideradas de alta circulación tanto para peatones como para automovilistas. De manera paralela, se delimitaron y pintaron pasos peatonales en intersecciones estratégicas, a fin de garantizar cruces más seguros y ordenados. En el ámbito social y recreativo, brigadas de “Aquí Andamos” instalaron nuevos juegos infantiles en la plaza pública ubicada entre las calles Paseo de los Flamingos y Paseo de los Cisnes, con el propósito de fomentar la convivencia, el deporte y el fortalecimiento del tejido social en Lomas de Lourdes.