Disfrutan del Saltillo Electrónico; Charls B encabeza el festival del FINA 2026

La música electrónica convirtió una de las principales vialidades de Saltillo en un gran escenario al aire libre durante el Saltillo Electrónico, evento que congregó a miles de asistentes como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026. El cruce del bulevar Venustiano Carranza y la avenida Universidad se transformó en un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes que disfrutaron de una jornada marcada por la música, el arte urbano y un ambiente de convivencia, consolidando este espectáculo como uno de los de mayor convocatoria dentro del festival cultural.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de impulsar actividades de esta magnitud para fortalecer la vida cultural de la ciudad y ofrecer espacios seguros de recreación. El edil señaló que la amplia participación ciudadana refleja el interés por contar con propuestas artísticas de calidad y reafirma el compromiso de seguir promoviendo eventos que favorezcan la convivencia social. El cartel reunió a exponentes nacionales e internacionales del género. La presentación principal estuvo a cargo del DJ y productor francés Charls B, quien ofreció un espectáculo que mantuvo al público reunido hasta entrada la noche.

También participaron el dúo cubano Pauza, integrado por Paula Fernández y Zahira Sánchez, considerado el primer proyecto femenino de música electrónica de Cuba, así como el mexicano Jordy Medina, una de las figuras emergentes de la escena electrónica nacional. La programación comenzó desde temprana hora con las actuaciones de Laus Music, DJ Oz + DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja, quienes prepararon el ambiente para el cierre internacional del festival. Como parte de la experiencia, el público también disfrutó de La Ruta Más Creativa, una exhibición de grafiti y arte urbano que reunió a diversos artistas y complementó la oferta cultural con intervenciones visuales realizadas en vivo.

El Festival Internacional de las Artes FINA 2026 mantuvo además una agenda paralela con actividades para distintos públicos. Entre ellas destacó el taller familiar ”Saltillo: un viaje por su cultura”, impartido por Verónica Flores Arredondo, enfocado en difundir el patrimonio histórico y cultural de la capital coahuilense.

Asimismo, continuaron los trabajos de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, mientras que el Paseo Capital fue sede de la Noche Virreinal en Saltillo, donde música, danzas y leyendas de la Nueva España transportaron a los asistentes al pasado colonial mediante una experiencia temática en la que se invitó al público a acudir con vestimenta de época.