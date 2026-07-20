Disfrutan del Saltillo Electrónico; Charls B encabeza el festival del FINA 2026

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    Disfrutan del Saltillo Electrónico; Charls B encabeza el festival del FINA 2026
    La música electrónica reunió a familias y jóvenes en una noche de convivencia que convirtió al cruce de Venustiano Carranza y Universidad en el epicentro del FINA 2026. OMAR SAUCEDO

Miles de personas abarrotaron el cruce de Venustiano Carranza y Universidad para disfrutar del Saltillo Electrónico, uno de los eventos más concurridos del Festival Internacional de las Artes FINA 2026, que además incluyó talleres, conferencias y actividades culturales

La música electrónica convirtió una de las principales vialidades de Saltillo en un gran escenario al aire libre durante el Saltillo Electrónico, evento que congregó a miles de asistentes como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026.

El cruce del bulevar Venustiano Carranza y la avenida Universidad se transformó en un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes que disfrutaron de una jornada marcada por la música, el arte urbano y un ambiente de convivencia, consolidando este espectáculo como uno de los de mayor convocatoria dentro del festival cultural.

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$!Javier Díaz González afirmó que la alta participación ciudadana refleja que Saltillo puede albergar espectáculos de gran nivel en un entorno seguro, familiar y de paz.
Javier Díaz González afirmó que la alta participación ciudadana refleja que Saltillo puede albergar espectáculos de gran nivel en un entorno seguro, familiar y de paz. CORTESÍA

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de impulsar actividades de esta magnitud para fortalecer la vida cultural de la ciudad y ofrecer espacios seguros de recreación. El edil señaló que la amplia participación ciudadana refleja el interés por contar con propuestas artísticas de calidad y reafirma el compromiso de seguir promoviendo eventos que favorezcan la convivencia social.

El cartel reunió a exponentes nacionales e internacionales del género. La presentación principal estuvo a cargo del DJ y productor francés Charls B, quien ofreció un espectáculo que mantuvo al público reunido hasta entrada la noche.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como el Saltillo Electrónico fortalecen la oferta cultural de la ciudad y promueven espacios de convivencia para las familias y los jóvenes.
El alcalde Javier Díaz González destacó que eventos como el Saltillo Electrónico fortalecen la oferta cultural de la ciudad y promueven espacios de convivencia para las familias y los jóvenes. OMAR SAUCEDO

También participaron el dúo cubano Pauza, integrado por Paula Fernández y Zahira Sánchez, considerado el primer proyecto femenino de música electrónica de Cuba, así como el mexicano Jordy Medina, una de las figuras emergentes de la escena electrónica nacional.

La programación comenzó desde temprana hora con las actuaciones de Laus Music, DJ Oz + DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y Techno Bruja, quienes prepararon el ambiente para el cierre internacional del festival.

Como parte de la experiencia, el público también disfrutó de La Ruta Más Creativa, una exhibición de grafiti y arte urbano que reunió a diversos artistas y complementó la oferta cultural con intervenciones visuales realizadas en vivo.

$!El DJ francés Charls B encabezó el cartel del Saltillo Electrónico, acompañado por talentos internacionales y nacionales de la escena electrónica.
El DJ francés Charls B encabezó el cartel del Saltillo Electrónico, acompañado por talentos internacionales y nacionales de la escena electrónica. OMAR SAUCEDO

El Festival Internacional de las Artes FINA 2026 mantuvo además una agenda paralela con actividades para distintos públicos. Entre ellas destacó el taller familiar ”Saltillo: un viaje por su cultura”, impartido por Verónica Flores Arredondo, enfocado en difundir el patrimonio histórico y cultural de la capital coahuilense.

$!Artistas nacionales e internacionales hicieron vibrar a miles de asistentes durante el Saltillo Electrónico, uno de los eventos estelares del Festival Internacional de las Artes.
Artistas nacionales e internacionales hicieron vibrar a miles de asistentes durante el Saltillo Electrónico, uno de los eventos estelares del Festival Internacional de las Artes. OMAR SAUCEDO

Asimismo, continuaron los trabajos de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, mientras que el Paseo Capital fue sede de la Noche Virreinal en Saltillo, donde música, danzas y leyendas de la Nueva España transportaron a los asistentes al pasado colonial mediante una experiencia temática en la que se invitó al público a acudir con vestimenta de época.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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