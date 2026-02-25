Saltillo: Arranca ‘Colonias al 100’ en colonia Misión Cerritos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, pusieron en marcha el programa “Colonias al 100” en la colonia Misión Cerritos, donde además anunciaron que en un mes iniciarán las obras complementarias para la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Fundadores y Misión Santa Lucía.

Durante el arranque, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, llevó la unidad móvil del programa “Amor en Movimiento”, mientras que el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acercó servicios a la comunidad mediante la brigada “Mejora Pa’Delante”.

El gobernador destacó la relevancia de los programas sociales implementados en la capital, como “Colonias al 100” y “Aquí Vamos Gratis”, este último considerado como uno de los más importantes en la historia de Saltillo.

“Aquí en Saltillo y en Coahuila trabajamos en equipo y, en este caso, es muy importante el trabajo que se realiza a través de este programa de Colonias al 100, ya que gracias al trabajo de las cuadrillas se va a enchular esta colonia para que las familias vivan en un mejor lugar”, expresó.