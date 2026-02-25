Saltillo: Arranca ‘Colonias al 100’ en colonia Misión Cerritos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Saltillo: Arranca ‘Colonias al 100’ en colonia Misión Cerritos
    El arranque fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz CORTESÍA

El programa contempla rehabilitación integral del sector con apoyo de 14 dependencias

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, pusieron en marcha el programa “Colonias al 100” en la colonia Misión Cerritos, donde además anunciaron que en un mes iniciarán las obras complementarias para la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Fundadores y Misión Santa Lucía.

Durante el arranque, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, llevó la unidad móvil del programa “Amor en Movimiento”, mientras que el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acercó servicios a la comunidad mediante la brigada “Mejora Pa’Delante”.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

El gobernador destacó la relevancia de los programas sociales implementados en la capital, como “Colonias al 100” y “Aquí Vamos Gratis”, este último considerado como uno de los más importantes en la historia de Saltillo.

“Aquí en Saltillo y en Coahuila trabajamos en equipo y, en este caso, es muy importante el trabajo que se realiza a través de este programa de Colonias al 100, ya que gracias al trabajo de las cuadrillas se va a enchular esta colonia para que las familias vivan en un mejor lugar”, expresó.

$!También se llevó a cabo la brigada “Mejora Pa’Delante” con diversos servicios.
También se llevó a cabo la brigada “Mejora Pa’Delante” con diversos servicios. CORTESÍA

Por su parte, el Alcalde señaló que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el municipio, con un impacto directo en la calidad de vida de la población.

“Agradecemos el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para estos programas, mejoras y obras que se desarrollan en esta colonia Misión Cerritos; todo esto lo hacemos para mejorar la calidad de vida de la población”, comentó.

La síndica María del Mar Arroyo Peart también reconoció el modelo de trabajo conjunto entre ambas administraciones en beneficio de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana

En el evento se informó que, mediante la coordinación de 14 dependencias municipales, el programa “Colonias al 100” permitirá la rehabilitación integral del sector, además de acercar actividades culturales y deportivas a las familias.

Entre las acciones previstas en las próximas semanas se encuentran la rehabilitación de calles, reparación de luminarias, limpieza de áreas verdes y el fortalecimiento de la vigilancia por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En representación de las y los vecinos, Sonia López Díaz destacó que este esfuerzo involucra tanto a autoridades como a la comunidad para lograr un entorno más seguro y digno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos
colonias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra