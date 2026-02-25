Saltillo: Arranca ‘Colonias al 100’ en colonia Misión Cerritos
El programa contempla rehabilitación integral del sector con apoyo de 14 dependencias
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, pusieron en marcha el programa “Colonias al 100” en la colonia Misión Cerritos, donde además anunciaron que en un mes iniciarán las obras complementarias para la construcción del paso a desnivel en el cruce de los bulevares Fundadores y Misión Santa Lucía.
Durante el arranque, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, llevó la unidad móvil del programa “Amor en Movimiento”, mientras que el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acercó servicios a la comunidad mediante la brigada “Mejora Pa’Delante”.
El gobernador destacó la relevancia de los programas sociales implementados en la capital, como “Colonias al 100” y “Aquí Vamos Gratis”, este último considerado como uno de los más importantes en la historia de Saltillo.
“Aquí en Saltillo y en Coahuila trabajamos en equipo y, en este caso, es muy importante el trabajo que se realiza a través de este programa de Colonias al 100, ya que gracias al trabajo de las cuadrillas se va a enchular esta colonia para que las familias vivan en un mejor lugar”, expresó.
Por su parte, el Alcalde señaló que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el municipio, con un impacto directo en la calidad de vida de la población.
“Agradecemos el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para estos programas, mejoras y obras que se desarrollan en esta colonia Misión Cerritos; todo esto lo hacemos para mejorar la calidad de vida de la población”, comentó.
La síndica María del Mar Arroyo Peart también reconoció el modelo de trabajo conjunto entre ambas administraciones en beneficio de la ciudadanía.
En el evento se informó que, mediante la coordinación de 14 dependencias municipales, el programa “Colonias al 100” permitirá la rehabilitación integral del sector, además de acercar actividades culturales y deportivas a las familias.
Entre las acciones previstas en las próximas semanas se encuentran la rehabilitación de calles, reparación de luminarias, limpieza de áreas verdes y el fortalecimiento de la vigilancia por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En representación de las y los vecinos, Sonia López Díaz destacó que este esfuerzo involucra tanto a autoridades como a la comunidad para lograr un entorno más seguro y digno.