Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana

La más reciente medición de aprobación ciudadana elaborada por Consulta Mitofsky ubica al presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz, como el segundo alcalde de capital mejor evaluado del país. En la edición correspondiente a febrero de 2026, el edil alcanzó 56.9% de respaldo, cifra que lo coloca dentro del grupo de desempeño alto y entre los perfiles mejor posicionados a nivel nacional.

El estudio consideró a 150 presidentes y presidentas municipales de México y reportó una aprobación promedio general de 46.5%. En ese contexto, el alcalde de Saltillo se sitúa más de diez puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Dentro del bloque específico de capitales —donde el promedio se mantiene en 48%—, los cinco mejores evaluados son Antonio Astiazarán, de Hermosillo; Javier Díaz, de Saltillo; Felipe Fernando Macías, de Querétaro; José Chedraui, de Puebla, y Cecilia Patrón, de Mérida. En ese listado, Díaz ocupa la segunda posición.

EVOLUCIÓN EN EL BIMESTRE

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el alcalde de Saltillo registró un incremento de 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 54.8% a 56.9% de aprobación. Este avance le permitió mantenerse dentro del segmento alto del ranking general y escalar posiciones en la clasificación de capitales.

En el comparativo histórico, el promedio de aprobación de los 150 alcaldes ha mostrado descensos en los últimos meses, con una baja acumulada superior a cuatro puntos porcentuales en cuatro meses. A pesar de ese comportamiento general, el caso de Saltillo se desmarca con un crecimiento en el periodo más reciente.

CONTEXTO NACIONAL

El ranking coloca en los primeros lugares generales a Grecia Quiroz, de Uruapan, con 61.7%, y a Ana Paty Peralta, de Benito Juárez, con 60.6%. Ambos casos superan el umbral de 60%, categoría considerada sobresaliente.

Por entidad, Coahuila logra colocar a tres alcaldes entre los primeros 20 del país, entre ellos el de Saltillo, lo que posiciona al estado como uno de los mejor representados en el segmento superior del listado.

La medición fue levantada entre personas mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles inteligentes e internet, y los resultados fueron estimados mediante un modelo de post-estratificación basado en variables demográficas oficiales.

Con 56.9% de aprobación, Javier Díaz consolida su presencia en el grupo de alcaldes capitalinos con mayor respaldo ciudadano en el arranque de 2026.