Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana
    La encuesta evaluó a 150 presidentes municipales de México. CORTESÍA

El promedio de aprobación de los 150 alcaldes bajó más de cuatro puntos en cuatro meses; solo dos superan el 60% en febrero

La más reciente medición de aprobación ciudadana elaborada por Consulta Mitofsky ubica al presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz, como el segundo alcalde de capital mejor evaluado del país. En la edición correspondiente a febrero de 2026, el edil alcanzó 56.9% de respaldo, cifra que lo coloca dentro del grupo de desempeño alto y entre los perfiles mejor posicionados a nivel nacional.

El estudio consideró a 150 presidentes y presidentas municipales de México y reportó una aprobación promedio general de 46.5%. En ese contexto, el alcalde de Saltillo se sitúa más de diez puntos porcentuales por encima de la media nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Los semáforos inútiles de V. Carranza y Galerías que nunca ordenaron Saltillo: una década de negligencia urbana, simulacro institucional y desinterés ciudadano

Dentro del bloque específico de capitales —donde el promedio se mantiene en 48%—, los cinco mejores evaluados son Antonio Astiazarán, de Hermosillo; Javier Díaz, de Saltillo; Felipe Fernando Macías, de Querétaro; José Chedraui, de Puebla, y Cecilia Patrón, de Mérida. En ese listado, Díaz ocupa la segunda posición.

EVOLUCIÓN EN EL BIMESTRE

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el alcalde de Saltillo registró un incremento de 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 54.8% a 56.9% de aprobación. Este avance le permitió mantenerse dentro del segmento alto del ranking general y escalar posiciones en la clasificación de capitales.

En el comparativo histórico, el promedio de aprobación de los 150 alcaldes ha mostrado descensos en los últimos meses, con una baja acumulada superior a cuatro puntos porcentuales en cuatro meses. A pesar de ese comportamiento general, el caso de Saltillo se desmarca con un crecimiento en el periodo más reciente.

CONTEXTO NACIONAL

El ranking coloca en los primeros lugares generales a Grecia Quiroz, de Uruapan, con 61.7%, y a Ana Paty Peralta, de Benito Juárez, con 60.6%. Ambos casos superan el umbral de 60%, categoría considerada sobresaliente.

Por entidad, Coahuila logra colocar a tres alcaldes entre los primeros 20 del país, entre ellos el de Saltillo, lo que posiciona al estado como uno de los mejor representados en el segmento superior del listado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, con la menor informalidad laboral del país: ENOE

La medición fue levantada entre personas mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles inteligentes e internet, y los resultados fueron estimados mediante un modelo de post-estratificación basado en variables demográficas oficiales.

Con 56.9% de aprobación, Javier Díaz consolida su presencia en el grupo de alcaldes capitalinos con mayor respaldo ciudadano en el arranque de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Encuestas
Presidentes

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra