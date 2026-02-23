Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil
    La entrega de 500 nuevas cámaras de videovigilancia se realizó en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad en Saltillo. CORTESÍA

Sistema de videovigilancia crece 56% con 500 equipos de reconocimiento facial; exhiben casos de detenciones logradas con monitoreo en tiempo real

Saltillo sumó 500 nuevas cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial y de placas, donadas por la iniciativa privada, con lo que el sistema municipal rebasa las mil 300 cámaras urbanas y supera las 2 mil al integrarse con la red estatal. La entrega del equipo se realizó en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad se mantiene como eje prioritario del gobierno municipal y que la ampliación del sistema forma parte de una inversión sostenida en la materia. “Estas 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial se suman a la red de vigilancia y estarán en todos los sectores del municipio, interconectadas al C2 y al C4, para mantener a Saltillo como una ciudad con paz y tranquilidad”, aseguró.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la seguridad es la “prioridad de prioridades” para su administración. CORTESÍA

Asimismo, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó el crecimiento de la infraestructura y su impacto operativo. “Actualmente Saltillo cuenta con 893 cámaras urbanas a las que se sumarán 500 más para contar con un total de mil 393, lo que representa un incremento del 56%. Si consideramos también las 740 cámaras del C4 estatal con las que estamos interconectados, la videovigilancia es una herramienta fundamental para prevenir delitos, investigar y resolver casos”, dijo.

Durante el evento se expusieron casos recientes en los que las cámaras permitieron detectar delitos y lograr detenciones oportunas. CORTESÍA

Durante el evento se mostraron dos casos recientes en los que el monitoreo permitió la intervención policial. En uno, cámaras detectaron el robo de cableado en la colonia Asturias, lo que derivó en la detención de dos personas. En otro, el sistema registró una agresión en la colonia República, donde tres hombres atacaron a dos jóvenes; tras el seguimiento en cámaras, policías municipales detuvieron a los agresores.

Luz Elena Morales, presidenta del Congreso de Coahuila, destacó que la coordinación entre corporaciones ha sido clave para mantener a Saltillo seguros. CORTESÍA

Por su parte, la directora de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, Marcia Elizabeth Jiménez Hoyos, expuso el impacto directo de la videovigilancia en la zona centro. “Desde que contamos con cámaras en la calle Pérez Treviño ya no han vuelto a aparecer grafitis en nuestra barda, lo que mejora la imagen del entorno y la seguridad para nuestra comunidad estudiantil”, comentó.

Miguel Ángel Garza, comisionado de Seguridad, destacó que con las 500 nuevas cámaras Saltillo incrementa en 56% su infraestructura de videovigilancia. CORTESÍA

En representación de la IP, el empresario Álvaro Morales Barba subrayó que la participación privada busca fortalecer la estrategia institucional de seguridad. “Hoy hacemos entrega de 500 cámaras que representan prevención, tecnología y vigilancia estratégica, más capacidad de respuesta y más herramientas para proteger a nuestras familias”, dijo.

Además, la presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, resaltó la coordinación entre corporaciones y niveles de gobierno para mantener los indicadores de seguridad. “Coahuila se mantiene firme y seguro bajo una estrategia en la que participan todas las corporaciones, lo que permite conservar condiciones de seguridad como las que se viven en Saltillo”, indicó.

Marcia Elizabeth Jiménez, directora de la Escuela Normal, señaló que la instalación de cámaras en la calle Pérez Treviño ha contribuido a inhibir actos vandálicos. CORTESÍA

El edil saltillense afirmó que la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía seguirá siendo la base del modelo de seguridad en la capital. “Aquí hay rumbo, hay estrategia y hay resultados; la seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades”, concluyó.

