Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos

En un ejercicio de participación ciudadana que definió el destino de recursos públicos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de una plaza pública en la colonia La Madrid, proyecto propuesto y votado por las y los vecinos mediante el programa Participa Saltillo, y que además se integra al esquema municipal "Activa tu Parque". Durante su mensaje, el Edil subrayó que Participa Saltillo representa un mecanismo directo para que la ciudadanía determine en qué obras se aplican los recursos municipales, privilegiando decisiones consensuadas y enfocadas en necesidades reales.

“Este tipo de acciones las vamos a seguir haciendo en este año con el propósito de que la gente sea quien proponga y vote para decidir en qué se usan los recursos públicos; hay que dar tiros de precisión en la aplicación de recursos y qué mejor que la ciudadanía nos ayude a decidir”, expresó Javier Díaz González. Asimismo, anunció que el próximo 16 de febrero iniciará la edición 2026 de Participa Saltillo, con el objetivo de desarrollar todo el proceso de recepción, análisis y votación de propuestas, para que los proyectos seleccionados puedan ejecutarse durante el segundo semestre del año.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, reconoció el trabajo del alcalde y destacó la relevancia del esquema participativo para fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad. “Gracias, alcalde Javier Díaz, por este trabajo en equipo que realizas para beneficio de todos y todas; una vez que se concluya la rehabilitación de esta plaza pública, ahora solo toca a las y los vecinos hacerlo suyo y cuidarlo”, señaló el legislador. Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan), Alberto Salinas de las Fuentes, detalló que en la intervención se destinarán 500 mil pesos. Los trabajos contemplan la colocación de pasto sintético y la rehabilitación de la malla ciclónica en la cancha de fútbol rápido; mejora de banquetas y corredores; habilitación de rampas para accesibilidad; instalación de reflectores para reforzar la iluminación; acciones de reforestación; aplicación de pintura y labores generales de limpieza en todo el perímetro. Salinas de las Fuentes precisó que la obra beneficiará de manera directa a aproximadamente 6 mil personas que habitan en los alrededores y recordó que esta plaza se suma a los 10 espacios públicos rehabilitados el año pasado bajo el programa Activa tu Parque.