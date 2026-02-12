Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos
    Javier Díaz González encabezó el arranque de la rehabilitación de la plaza en la colonia La Madrid, obra seleccionada por votación vecinal a través del programa Participa Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Alcalde de Saltillo puso en marcha la obra elegida por vecinos a través de Participa Saltillo, con mejoras integrales que impactarán directamente a 6 mil habitantes del sector

En un ejercicio de participación ciudadana que definió el destino de recursos públicos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de una plaza pública en la colonia La Madrid, proyecto propuesto y votado por las y los vecinos mediante el programa Participa Saltillo, y que además se integra al esquema municipal “Activa tu Parque”.

Durante su mensaje, el Edil subrayó que Participa Saltillo representa un mecanismo directo para que la ciudadanía determine en qué obras se aplican los recursos municipales, privilegiando decisiones consensuadas y enfocadas en necesidades reales.

$!En el arranque de la obra estuvieron presentes el diputado local Álvaro Moreira; el regidor Eduardo Morelos; la contralora municipal, Patricia Peña; y el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio.
En el arranque de la obra estuvieron presentes el diputado local Álvaro Moreira; el regidor Eduardo Morelos; la contralora municipal, Patricia Peña; y el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio. FOTO: CORTESÍA

“Este tipo de acciones las vamos a seguir haciendo en este año con el propósito de que la gente sea quien proponga y vote para decidir en qué se usan los recursos públicos; hay que dar tiros de precisión en la aplicación de recursos y qué mejor que la ciudadanía nos ayude a decidir”, expresó Javier Díaz González.

Asimismo, anunció que el próximo 16 de febrero iniciará la edición 2026 de Participa Saltillo, con el objetivo de desarrollar todo el proceso de recepción, análisis y votación de propuestas, para que los proyectos seleccionados puedan ejecutarse durante el segundo semestre del año.

$!Con una inversión de 500 mil pesos, el proyecto contempla pasto sintético, iluminación, rampas, reforestación y mejoras integrales.
Con una inversión de 500 mil pesos, el proyecto contempla pasto sintético, iluminación, rampas, reforestación y mejoras integrales. FOTO: CORTESÍA

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, reconoció el trabajo del alcalde y destacó la relevancia del esquema participativo para fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad.

“Gracias, alcalde Javier Díaz, por este trabajo en equipo que realizas para beneficio de todos y todas; una vez que se concluya la rehabilitación de esta plaza pública, ahora solo toca a las y los vecinos hacerlo suyo y cuidarlo”, señaló el legislador.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan), Alberto Salinas de las Fuentes, detalló que en la intervención se destinarán 500 mil pesos. Los trabajos contemplan la colocación de pasto sintético y la rehabilitación de la malla ciclónica en la cancha de fútbol rápido; mejora de banquetas y corredores; habilitación de rampas para accesibilidad; instalación de reflectores para reforzar la iluminación; acciones de reforestación; aplicación de pintura y labores generales de limpieza en todo el perímetro.

Salinas de las Fuentes precisó que la obra beneficiará de manera directa a aproximadamente 6 mil personas que habitan en los alrededores y recordó que esta plaza se suma a los 10 espacios públicos rehabilitados el año pasado bajo el programa Activa tu Parque.

$!Al evento también acudieron el director del Implan, Alberto Salinas; integrantes del Cabildo; titulares de dependencias municipales, así como vecinos de la colonia La Madrid.
Al evento también acudieron el director del Implan, Alberto Salinas; integrantes del Cabildo; titulares de dependencias municipales, así como vecinos de la colonia La Madrid. FOTO: CORTESÍA

En representación de las y los vecinos, Claudia Soto Tello afirmó que la intervención marca el inicio de una nueva etapa para este punto de encuentro comunitario, frecuentado por familias y personas que realizan actividades físicas.

“A nombre de quienes vivimos en este sector, agradezco al alcalde Javier Díaz González por escucharnos y darnos la oportunidad de proponer y votar para elegir este tipo de obras que nos van a beneficiar mucho”, manifestó.

En el arranque de los trabajos también estuvieron presentes el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; integrantes del Cabildo; titulares de distintas dependencias municipales; representantes del Consejo de Participa Saltillo y de Activa tu Parque; miembros del Comité Pro Obra, así como vecinas y vecinos del sector.

