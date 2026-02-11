Saltillo: bajó 10% ocupación hotelera en enero con un derrama económica de 75 mdp

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Enrique López Aguirre informó que la ocupación hotelera durante enero presentó una disminución de 10 por ciento, no obstante, la derrama económica generada por el hospedaje fue de 75 millones de pesos.

Destacó que en enero la ocupación hotelera fue de 40 y generó 43 mil 464 cuartos noche, sin embargo, esta ocupación representó una variación negativa anual de 10 puntos porcentuales en la ocupación hotelera, toda vez que las tres primeras semanas de enero fueron muy lentas, aunque en la última semana de ese mes empezó a presentarse una ocupación por arriba del 80%.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores

No obstante, la derrama económica generada por el hospedaje fue muy similar a la que se presentó en enero de 2025, lo anterior debido al incremento del 10% en las tarifas hoteleras, ya que en enero de 2026 el precio por habitación fue de mil 702 pesos contra los mil 600 pesos.

“La industria automotriz nos viene afectando desde noviembre del año anterior, por eso estamos buscando grupos deportivos que nos estén dando las ocupaciones para lo que es el resto del año, le estamos apostando a eventos deportivos, culturales, religiosos, estamos apostándole a los wedding planner y a diversificar los segmentos de mercado”, aseguró López Aguirre.

GENERARÁ 20 MIL HABITACIONES DESPLAZAMIENTO DE MONTERREY POR MUNDIAL

Hasta 20 mil habitaciones de hotel estará generando Saltillo por los eventos que se realizarán en junio en Monterrey ante el encarecimiento de las tarifas hoteleras en esa ciudad debido al mundial de fútbol o debido a que no encuentran un espacio para reservar sus eventos.

Las tarifas en Monterrey se han elevado hasta un 50 por ciento, mientras que a nivel local los aumentos máximos van de un 10 a 15 por ciento, entre los eventos que vienen para Saltillo son eventos sociales y otros más de empresas que en junio se realizaban en esa ciudad, pero que ahora se llevarán acabo en la capital de Coahuila.

El estimado es que este desplazamiento de eventos de Monterrey a Saltillo genere hasta 500 a 800 habitaciones ocupadas diarias.