Saltillo: arrolla a oficial mientras dirigía el tránsito en Los Pastores; conductora es detenida

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Saltillo: arrolla a oficial mientras dirigía el tránsito en Los Pastores; conductora es detenida
    La mujer quedó detenida y puesta a disposición del Ministerio Público ULISES MARTÍNEZ

La conductora realizó una maniobra indebida desde un carril no permitido, lo que derivó en el accidente

Un oficial de la Policía Municipal resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado tras ser atropellado mientras realizaba labores de vialidad en el cruce de Los Pastores y Camino al Seminario, al norte de Saltillo.

El elemento fue identificado como Wilfredo Muñoz Salazar, de 49 años, quien se encontraba dirigiendo el tránsito en la zona al momento del incidente, justo en el centro de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llamas-consumen-auto-dentro-de-taller-mecanico-en-saltillo-investigan-posible-acto-intencional-AJ19679328
$!Saltillo: arrolla a oficial mientras dirigía el tránsito en Los Pastores; conductora es detenida

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta Toyota RAV4, conducida por Maricruz ¨N¨, de 51 años, intentó incorporarse al Camino al Seminario.

La conductora realizó la maniobra desde el carril central de la vía Los Pastores, el cual no está destinado para dar vuelta, lo que provocó que impactara al oficial con el ángulo delantero izquierdo del vehículo.

$!Saltillo: arrolla a oficial mientras dirigía el tránsito en Los Pastores; conductora es detenida

Tras el golpe, el uniformado fue proyectado varios metros y cayó sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones que requirieron atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, valoraron al oficial y lo trasladaron a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad, mientras que la conductora fue asegurada en el sitio para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Policía
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La única regla

La única regla
true

Isla del Sol, la extorsión de la 4T para Cuba
true

POLITICÓN: En el Plan B, el PT se la vuelve a hacer a la 4T
El caso de Silvia entra en una nueva etapa tras la ampliación del plazo de investigación, mientras el presunto responsable permanece en prisión preventiva.

Posponen audiencia por feminicidio de Silvia en el ejido Tinajuela; otorgan prórroga de tres meses para investigación
Bill Cosby tendrá que pagar compensación millonaria a su víctima de violación de 1972

Bill Cosby pagará compensación millonaria a víctima de agresión sexual, tras 5 décadas
Con recta y sinker de hasta 95 mph, Jorge López buscará consolidarse en el relevo sarapero.

Saraperos de Saltillo suma al relevista Jorge López para reforzar su bullpen
En un diario digital, Yousef Pezeshkian, hijo del presidente, ofrece a los lectores una mezcla de anécdotas personales y vistazos a lo que sucede tras bambalinas mientras los líderes iraníes son destituidos uno tras otro.

Yousef Pezeshkian, el hijo del presidente de Irán que lleva un diario de la guerra
Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial, rinde testimonio en una audiencia de la Cámara de Representantes en 2019, donde fue cuestionado sobre su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016