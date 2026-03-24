$!Saltillo: arrolla a oficial mientras dirigía el tránsito en Los Pastores; conductora es detenida

Un oficial de la Policía Municipal resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado tras ser atropellado mientras realizaba labores de vialidad en el cruce de Los Pastores y Camino al Seminario, al norte de Saltillo. El elemento fue identificado como Wilfredo Muñoz Salazar, de 49 años, quien se encontraba dirigiendo el tránsito en la zona al momento del incidente, justo en el centro de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta Toyota RAV4, conducida por Maricruz ¨N¨, de 51 años, intentó incorporarse al Camino al Seminario. La conductora realizó la maniobra desde el carril central de la vía Los Pastores, el cual no está destinado para dar vuelta, lo que provocó que impactara al oficial con el ángulo delantero izquierdo del vehículo.

Tras el golpe, el uniformado fue proyectado varios metros y cayó sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones que requirieron atención médica. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, valoraron al oficial y lo trasladaron a un hospital privado ubicado al norte de la ciudad, mientras que la conductora fue asegurada en el sitio para el deslinde de responsabilidades.