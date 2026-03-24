Llamas consumen auto dentro de taller mecánico en Saltillo; investigan posible acto intencional
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Vecinos del sector dieron aviso oportuno a las autoridades al detectar humo y llamas, lo que permitió una rápida intervención de los cuerpos de emergencia
El incendio de un vehículo que se registró en un taller ubicado en el cruce de las calles 8 de Mayo y Severiano Urtega, en la colonia Rancho Las Varas, en Saltillo, fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar humo y llamas provenientes del lugar.
Conforme a lo señalado por el propietario del establecimiento, la unidad afectada se encontraba estacionada dentro del taller al momento en que comenzó el fuego. Indicó que desconoce la causa exacta, pero no descartó que pudiera haber sido provocado.
El dueño señaló que en diversas ocasiones han existido inconformidades por parte de algunas personas debido a los vehículos que permanecen en el sitio mientras se realizan trabajos mecánicos, lo que podría estar relacionado con el incidente.
Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras unidades o inmuebles cercanos.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo afectado. Las autoridades correspondientes se encargarán de realizar las investigaciones para determinar las causas del incendio.