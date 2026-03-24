Llamas consumen auto dentro de taller mecánico en Saltillo; investigan posible acto intencional

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Llamas consumen auto dentro de taller mecánico en Saltillo; investigan posible acto intencional
    Bomberos lograron sofocar las llamas y evitar su propagación a otras unidades. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector dieron aviso oportuno a las autoridades al detectar humo y llamas, lo que permitió una rápida intervención de los cuerpos de emergencia

El incendio de un vehículo que se registró en un taller ubicado en el cruce de las calles 8 de Mayo y Severiano Urtega, en la colonia Rancho Las Varas, en Saltillo, fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar humo y llamas provenientes del lugar.

Conforme a lo señalado por el propietario del establecimiento, la unidad afectada se encontraba estacionada dentro del taller al momento en que comenzó el fuego. Indicó que desconoce la causa exacta, pero no descartó que pudiera haber sido provocado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trailer-se-vuelca-y-cargamento-afecta-dos-vehiculos-en-arteaga-MJ19676857
$!Vecinos alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego en el establecimiento.
Vecinos alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego en el establecimiento. ULISES MARTÍNEZ

El dueño señaló que en diversas ocasiones han existido inconformidades por parte de algunas personas debido a los vehículos que permanecen en el sitio mientras se realizan trabajos mecánicos, lo que podría estar relacionado con el incidente.

$!El siniestro dejó únicamente daños materiales en la unidad afectada.
El siniestro dejó únicamente daños materiales en la unidad afectada. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras unidades o inmuebles cercanos.

$!Propietario no descarta que el incendio haya sido provocado.
Propietario no descarta que el incendio haya sido provocado. ULISES MARTÍNEZ

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo afectado. Las autoridades correspondientes se encargarán de realizar las investigaciones para determinar las causas del incendio.

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