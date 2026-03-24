Llamas consumen auto dentro de taller mecánico en Saltillo; investigan posible acto intencional

El incendio de un vehículo que se registró en un taller ubicado en el cruce de las calles 8 de Mayo y Severiano Urtega, en la colonia Rancho Las Varas, en Saltillo, fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar humo y llamas provenientes del lugar.

Conforme a lo señalado por el propietario del establecimiento, la unidad afectada se encontraba estacionada dentro del taller al momento en que comenzó el fuego. Indicó que desconoce la causa exacta, pero no descartó que pudiera haber sido provocado.