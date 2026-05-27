‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión’: jueza

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ‘Luisa se encontraba en una condición emocional grave que la llevó a tomar la decisión’: jueza
    Sandra, madre de Luisa, acudió a la audiencia de vinculación y reiteró su exigencia para que la muerte de su hija sea investigada bajo el protocolo de feminicidio. ARCHIVO

Vinculan a proceso a Aarón “N”, por presunta violencia familiar, física y psicológica, agravada por lesiones graves en contra de Luisa, saltillense que falleció el 11 de mayo; llevará el proceso en libertad

En una audiencia que se prolongó por más de dos horas en el Centro de Justicia Penal, la jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Aarón, expareja de Luisa, por el delito de violencia familiar física y psicológica agravada, y cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al uso de dispositivo electrónico.

El caso ha cobrado relevancia mediática debido a la exigencia de la familia de Luisa para que la muerte de la joven, ocurrida el pasado 12 de mayo, sea juzgada bajo el protocolo de feminicidio y no como un suicidio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acusado-de-violencia-contra-luisa-fernanda-enfrenta-proceso-penal-en-saltillo-PL20904812

UN HISTORIAL DE ABUSOS

La señora Sandra, madre de Luisa, denunció que su hija vivió un ambiente de violencia durante siete años.

Según los testimonios presentados en la audiencia, ya existían denuncias previas con fecha del 16 de mayo de 2021, las cuales no impidieron que las agresiones continuaran.

Entre los hechos revelados durante el proceso, se mencionó que el imputado no permitía que Luisa desarrollara su vida de manera independiente. Presuntamente utilizaba una enfermedad de transmisión sexual para coartar su libertad.

El día del fallecimiento de Luisa, una vecina relató haber escuchado gritos y a la hija de la pareja exclamar que Aarón le estaba pegando a su madre.

Estos antecedentes motivaron a la familia a realizar una manifestación el pasado sábado con el cierre del bulevar Fundadores, exigiendo que la Fiscalía General del Estado no diera cierre al asunto.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Durante la audiencia de vinculación, que inició al mediodía con una sala llena, la jueza determinó que existe la probabilidad de que Aarón sea responsable de ejercer violencia psíquica y física durante el tiempo que duró la relación de concubinato.

En su resolución, la juzgadora señaló que Luisa se encontraba en una condición emocional grave derivada de los abusos, lo que la habría llevado a tomar la decisión de quitarse la vida.

Se indicó que dentro de los abusos físicos se incluyen lesiones con cicatriz permanente.

La decisión de la jueza fue cambiar la medida de prisión preventiva oficiosa. En entrevista, la madre de Luisa indicó que, aunque esté fuera de prisión, lo importante es que está vinculado a proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/madre-de-luisa-bloquea-fundadores-en-saltillo-exige-que-muerte-de-su-hija-se-investigue-como-feminicidio-LD20899165

PROCESO LEGAL

Aarón enfrentará el proceso en libertad, pero bajo el uso de un dispositivo electrónico para asegurar su comparecencia ante la justicia.

Cabe mencionar que la carpeta de investigación está en manos de la Fiscalía Especializada para las Mujeres para aplicar los protocolos de género correspondientes. Se ha otorgado un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual se desahogarán las pruebas necesarias para determinar si existe o no responsabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Violencia
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que hay que ver

Lo que hay que ver
true

El canto de Los Chapitos contra los morenistas
true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pipa perdió el control de la unidad tras salir de la carpeta asfáltica, terminando volcado en una estructura ubicada en medio de la vía de cuota.

Dormita y vuelca pesada unidad en la Saltillo-Torreón; operador resulta lesionado
El sujeto es originario de la ciudad de Monterrey.

Detienen a hombre investigado por dos violaciones en Saltillo
Durango volvió a imponerse a la Nave Verde tras ganar también la última serie en Saltillo.

Saraperos cae ante Caliente en Durango pese a dos jonrones de Óscar Colás
Inmigrantes de Portland, incluido Victor Cruz, en el centro a la derecha con la sudadera gris, abrazan a familiares tras ser liberados bajo fianza en Tacoma, Washington, el viernes 7 de noviembre de 2025.

¿Por qué la política de Trump de negar la fianza a migrantes detenidos ha durado años en Tacoma, Washington?
Un militar ucraniano de la Compañía Cerberus de Sistemas Terrestres No Tripulados, de la 60º Brigada Mecanizada Separada, Tercer Cuerpo del Ejército, participa en un ejercicio con un dron de combate terrestre en Járkiv, Ucrania.

Rusia mantiene los ataques contra Ucrania mientras Kiev advierte de una posible gran ofensiva