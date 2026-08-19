Saltillo: aseguran 883 motocicletas en operativos; 6 de cada 10 siguen en el corralón

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo ha asegurado 883 motocicletas en lo que va del año como parte de los operativos enfocados en prevenir accidentes viales. Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las intervenciones se realizan al detectar irregularidades como conducir sin casco, circular entre carriles o transitar sin placas.

Explicó que, una vez que los agentes de la Subdirección de Tránsito marcan el alto, aplican la infracción correspondiente. Si el motociclista no cuenta con documentos como placa, licencia o tarjeta de circulación, la unidad es asegurada y trasladada al corralón. “Son operativos cuya finalidad es la prevención de accidentes. Cuando los elementos de la Subdirección de Tránsito marcan el alto, aplican la infracción correspondiente y, si el conductor no cuenta con ningún documento como placa, licencia o tarjeta de circulación, la moto es asegurada y se traslada al corralón”, detalló. De las 883 motocicletas aseguradas durante 2026, 346 han sido liberadas por sus propietarios. Esto significa que 537, alrededor del 61 por ciento, permanecen en el corralón.

Como referencia, Garza Félix indicó que durante 2025 la Subdirección de Tránsito aseguró mil 15 motocicletas por las mismas causas. REFUERZAN PREVENCIÓN ENTRE MOTOCICLISTAS El comisionado señaló que, por indicación del alcalde Javier Díaz González, además de los operativos se mantienen campañas enfocadas en reducir los accidentes viales. Cada dos semanas, la Subdirección de Tránsito, con apoyo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, realiza el taller y charla “Rueda por Tu Vida” en el Biblioparque Norte. Ahí se difunde el Reglamento de Tránsito y se ofrecen ejercicios prácticos sobre conducción segura. La estrategia incluye también la difusión semanal de medidas preventivas en grupos de WhatsApp con estudiantes, cruceros temáticos en las principales vialidades, visitas a instituciones educativas y representaciones de accidentes. Garza Félix agregó que se mantienen operativos antialcohol y de radar con el objetivo de disminuir conductas que puedan poner en riesgo tanto a los conductores como a terceros.

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