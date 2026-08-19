Dipetre suma 46 trabajadores a su nómina de jubilados y pensionados en Coahuila
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En lo que va del año se han concretado 297 nuevas incorporaciones; el organismo atiende a unos 11 mil 500 derechohabientes y asegura que no existe lista de espera
La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) concluyó la firma de actas de comparecencia para integrar a 46 nuevos beneficiarios a su nómina de jubilados y pensionados en Coahuila. El titular del organismo, Osvaldo Aguilar, informó que con estas acciones se formalizó el trámite de quienes concluyeron su ciclo laboral en el sector educativo estatal.
“Estas reuniones representan el manifiesto, la libre voluntad y la consideración de hacer valer un derecho que tienen los compañeros que entregaron su vida laboral”, destacó.Con estas nuevas incorporaciones, la institución acumula un total de 297 trabajadores que han hecho valer su derecho pensionario en lo que va del año.
Aguilar señaló que la entidad mantiene la atención sin rezagos administrativos para los trabajadores de la educación y aseguró que actualmente no existe una lista de espera.“Es importante comentar que en Coahuila no hay lista de espera, no hay alguna situación que obstaculice, que limite o contravenga el poder hacer valer este derecho”, afirmó.
La Dipetre administra la atención del régimen de Fondo Global y cuenta individual de la Sección 38, así como los esquemas pensionales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
Actualmente, la dependencia atiende a un universo de aproximadamente 11 mil 500 trabajadores, entre personal docente, directivo, administrativo y de intendencia.El titular indicó que continuarán con las labores mensuales para que quienes cumplan con los requisitos establecidos en la ley puedan acceder a su pensión.