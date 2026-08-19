Dipetre suma 46 trabajadores a su nómina de jubilados y pensionados en Coahuila

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) concluyó la firma de actas de comparecencia para integrar a 46 nuevos beneficiarios a su nómina de jubilados y pensionados en Coahuila. El titular del organismo, Osvaldo Aguilar, informó que con estas acciones se formalizó el trámite de quienes concluyeron su ciclo laboral en el sector educativo estatal.

“Estas reuniones representan el manifiesto, la libre voluntad y la consideración de hacer valer un derecho que tienen los compañeros que entregaron su vida laboral”, destacó.Con estas nuevas incorporaciones, la institución acumula un total de 297 trabajadores que han hecho valer su derecho pensionario en lo que va del año.