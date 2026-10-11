Saltillo: ataca a su tío con un cuchillo porque le escondió las llaves de la moto

Un joven terminó detenido y recluido en las celdas municipales luego de presuntamente lesionar a su propio tío al clavarle un cuchillo en la cabeza, tras una discusión familiar. Ahora enfrenta una acusación por el delito de lesiones dolosas y quedó a disposición del Ministerio Público en Saltillo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, cuando Kevin Smith ¨N¨, de 19 años, buscó a su tío, Jesús Emilio ¨N¨, de 43 años, para reclamarle por qué le había escondido las llaves de su motocicleta. La discusión subió de tono al interior del inmueble ubicado en el cruce de las calles Rubí y Camino a Palma Gorda, en la colonia La Esmeralda.