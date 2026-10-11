Saltillo: ataca a su tío con un cuchillo porque le escondió las llaves de la moto

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    Saltillo: ataca a su tío con un cuchillo porque le escondió las llaves de la moto
    Jesús Emilio ¨N¨, de 43 años, sufrió una herida en el costado derecho del cráneo y fue trasladado al Hospital General. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El afectado, de 43 años, recibió atención médica y fue reportado fuera de peligro; el presunto agresor, de 19, quedó a disposición del Ministerio Público

Un joven terminó detenido y recluido en las celdas municipales luego de presuntamente lesionar a su propio tío al clavarle un cuchillo en la cabeza, tras una discusión familiar. Ahora enfrenta una acusación por el delito de lesiones dolosas y quedó a disposición del Ministerio Público en Saltillo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, cuando Kevin Smith ¨N¨, de 19 años, buscó a su tío, Jesús Emilio ¨N¨, de 43 años, para reclamarle por qué le había escondido las llaves de su motocicleta. La discusión subió de tono al interior del inmueble ubicado en el cruce de las calles Rubí y Camino a Palma Gorda, en la colonia La Esmeralda.

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En medio del altercado, Kevin presuntamente tomó un cuchillo y se lo clavó a Jesús Emilio en el costado derecho del cráneo, provocándole una herida que le hizo perder sangre. Tras la agresión, el joven salió del domicilio y huyó rumbo a la colonia Landín.

$!El joven de 19 años fue detenido por policías municipales luego de presuntamente agredir a su tío durante una discusión familiar.
El joven de 19 años fue detenido por policías municipales luego de presuntamente agredir a su tío durante una discusión familiar. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Policía Municipal lograron detenerlo en ese sector, luego de ubicarlo con rastros de sangre en las manos, presuntamente correspondientes a los de su tío. Posteriormente, fue trasladado a las celdas municipales y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

$!Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rubí y Camino a Palma Gorda, en la colonia La Esmeralda.
Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rubí y Camino a Palma Gorda, en la colonia La Esmeralda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Por su parte, el lesionado recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, Jesús Emilio se encontraba fuera de peligro.

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