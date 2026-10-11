Decomisan una tonelada de mariguana en la carretera Torreón-Saltillo

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    Decomisan una tonelada de mariguana en la carretera Torreón-Saltillo
    Decomisan una tonelada de mariguana en la carretera Torreón-Saltillo
    Elementos de la Policía Estatal aseguraron un vagón durante un operativo en la carretera Torreón-Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El aseguramiento ocurrió a la altura del ejido El Mimbre; el vehículo fue llevado a instalaciones federales en la capital del estado, donde se cerró temporalmente una vialidad

Un cargamento de presunta mariguana fue decomisado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila al interior de un vagón que circulaba por la carretera Torreón-Saltillo. En el operativo fueron detenidos el operador de la unidad y un acompañante, quienes quedaron a disposición de las autoridades federales por su presunta participación en delitos contra la salud.

Los hechos se registraron en el kilómetro 173, a la altura del ejido El Mimbre, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. La unidad asegurada corresponde a un vagón de la empresa de arrendamiento de vehículos Idealesa, identificado con el número económico 106 y placas de circulación del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-en-arroyo-y-abandona-su-auto-en-saltillo-dejo-latas-de-cerveza-FA24062667

De acuerdo con información extraoficial, durante la revisión del vehículo, los elementos estatales localizaron 12 paquetes grandes que contenían hierba seca con características de la mariguana. Asimismo, trascendió que el peso de la droga incautada rondaría una tonelada, aunque esta cantidad no había sido confirmada oficialmente.

$!En el interior de la unidad fueron localizados 12 paquetes grandes con hierba seca con características de la mariguana.
En el interior de la unidad fueron localizados 12 paquetes grandes con hierba seca con características de la mariguana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el aseguramiento, el vagón fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Saltillo. El despliegue de las corporaciones se extendió hasta la capital del estado, donde se mantuvo cerrada la circulación sobre la calle Dionisio García Fuentes, en su cruce con el bulevar Francisco Coss, durante la llegada de la unidad.

$!El vagón, identificado con el número económico 106, fue trasladado bajo medidas de seguridad a Saltillo.
El vagón, identificado con el número económico 106, fue trasladado bajo medidas de seguridad a Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Finalmente, el operador del vehículo y su acompañante quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que se encargará de integrar la investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

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