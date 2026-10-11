Decomisan una tonelada de mariguana en la carretera Torreón-Saltillo

Un cargamento de presunta mariguana fue decomisado por elementos de la Policía Estatal de Coahuila al interior de un vagón que circulaba por la carretera Torreón-Saltillo. En el operativo fueron detenidos el operador de la unidad y un acompañante, quienes quedaron a disposición de las autoridades federales por su presunta participación en delitos contra la salud.

Los hechos se registraron en el kilómetro 173, a la altura del ejido El Mimbre, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. La unidad asegurada corresponde a un vagón de la empresa de arrendamiento de vehículos Idealesa, identificado con el número económico 106 y placas de circulación del estado.