Saltillo genera 900 toneladas de basura al día; Fosa 7 del relleno sanitario está por agotarse

La capacidad de la fosa 7 del relleno sanitario, alcanzará su límite tentativamente en noviembre. La fosa 8 será la última que se prepare dentro de ese espacio; el Ayuntamiento de Saltillo busca opciones de terreno para albergar al nuevo relleno.

Saltillo genera alrededor de 900 toneladas de basura diariamente, únicamente a partir de la recolección domiciliaria que realizan los camiones municipales, informó el alcalde Javier Díaz González, al advertir que esta carga ha acelerado el agotamiento del actual relleno sanitario.

Recordó que la fosa 7 del relleno sanitario concluirá su vida útil este mismo año, por lo que el Ayuntamiento deberá iniciar en los próximos meses la construcción de la fosa 8, la última que cabe dentro del terreno actual.

“Para el siguiente paso, tenemos que ver la posibilidad de dónde seguir construyendo un relleno sanitario en otra en otra en otra parte de la ciudad, o en otra parte del municipio”, dijo.

Indicó que, una vez utilizada esa última fosa, el municipio tendrá que definir el tema del manejo residual. “Estamos explorando también otro tipo de temas del manejo de residuos para involucrarnos en lo que en ciudades de primer mundo: se está trabajando en el tema de cómo separar la basura”, comentó.

Ante este escenario, el alcalde afirmó que el gobierno municipal ya explora nuevas estrategias, alineadas con prácticas que se aplican en otras ciudades. “Lo orgánico es lo que se necesita para el tema del gas”, agregó, al señalar que estos proyectos aún se encuentran en etapa de análisis y planeación.

CUADRILLAS AQUÍ VAMOS

En otro tema, el alcalde recordó que el municipio opera actualmente con 81 cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, dedicadas a labores de alumbrado, deshierbe, pintura, soldadura, rehabilitación de camellones y delineamiento de carriles, entre otras acciones. De ese total, 17 cuadrillas trabajan específicamente en la rehabilitación de calles.

Cada cuadrilla atiende entre 200 y 220 metros cuadrados diarios, con una calendarización semanal que cubre todos los sectores de la ciudad, de acuerdo con reportes del sistema de gestión y solicitudes directas de la ciudadanía. “Tenemos prácticamente un mes avanzado de logística y programación”, dijo.

Como resultado de estas acciones, Díaz González destacó la reducción de reportes pendientes en alumbrado público. “Traíamos 500 reportes de luminarias en todo Saltillo y ahorita creo que ya nada más quedan 11”, afirmó, al señalar que estos últimos se atenderían en el transcurso del día.