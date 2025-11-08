Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza

    Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza
    Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Las sanciones pueden variar entre 1.5 y 50 salarios mínimos para los propietarios de los baldíos

Aunque en Saltillo los propietarios de terrenos baldíos son los responsables de su limpieza, su abandono y falta de mantenimiento provocan que sean foco de basura y malos olores derivados incluso del abandono de animales muertos.

Es sobre la calle Ayuntamiento de la colonia Bellavista que un predio se mantiene desocupado desde hace años según cuentan vecinos del sector.

$!El Reglamento de Limpieza de Saltillo establece que los propietarios de predios baldíos son responsables de mantenerlos libres de basura y maleza.
El Reglamento de Limpieza de Saltillo establece que los propietarios de predios baldíos son responsables de mantenerlos libres de basura y maleza. FOTO: ALONSO FLORES/VANGUARDIA

En él se aprecia que se depositan muebles como sillones, restos de electrodomésticos, llantas, cubetas, plásticos, ropa y hierba.

“Yo antes lo limpiaba, pero pues ya no puedo, perdí la visibilidad, pero yo lo limpiaba bien seguido. No es mío, pero yo lo limpiaba porque se hacían unas ratotas. Debemos tener higiene porque como quiera todo eso es foco de infección. Los dueños sabrá Dios, ni sus luces”, comentó Gregoria Rodríguez, habitante de la misma calle.

Agregó que incluso un joven que presuntamente consumía sustancias ilícitas llegó a instalarse ahí para vivir, lo que provocó el incendio del terreno, aunque tiene varios meses que la policía lo sacó del lugar, según afirmaron los habitantes del sector.

$!Habitantes relatan que incluso una persona llegó a habitar el terreno, lo que provocó un incendio antes de que fuera retirado por la policía.
Habitantes relatan que incluso una persona llegó a habitar el terreno, lo que provocó un incendio antes de que fuera retirado por la policía. FOTO: ALONSO FLORES/VANGUARDIA

“Los dueños ya murieron, eran dos señoritas grandes ya. Que vivían en Monterrey era de ellos y lo vendían, pero como lo daban muy caro, no se los compraron”, expuso la señora Juana María Sifuentes, quien vive a dos casas del mismo terreno.

La problemática también fue observada por VANGUARDIA en el bulevar Sección 38 al oriente de la ciudad, donde otro terreno baldío acumula escombro, ropa, envolturas de comida y principalmente hierba crecida.

ES RESPONSABILIDAD DE DUEÑOS

El reglamento de Limpieza de Saltillo es claro en su mandato respecto a la responsabilidad de los propietarios de predios con o sin construcción de su limpieza, lo que queda en evidencia como letra muerta.

Los propietarios o poseedores de los terrenos baldíos serán responsables de la limpieza de los mismos, debiendo hacerse ésta con la frecuencia necesaria para evitar la acumulación de basura o maleza que constituya un peligro”, dicta textualmente el artículo 18.

Además, el artículo siguiente del mismo mandamiento aclara que el municipio es el encargado de recoger la basura que limpien los propietarios siempre y cuando se disponga en días y horas adecuados.

$!Autoridades municipales pueden aplicar sanciones de hasta 50 salarios mínimos a quienes incumplan con el mantenimiento de sus terrenos.
Autoridades municipales pueden aplicar sanciones de hasta 50 salarios mínimos a quienes incumplan con el mantenimiento de sus terrenos. FOTO: ALONSO FLORES/VANGUARDIA

Las sanciones están contempladas en el artículo 32 afirmando que puede ir de 1.5 a 50 salarios mínimos, aunque la autoridad municipal determinará la sanción variando en los salarios mínimos de los terrenos.

VANGUARDIA solicitó al Gobierno Municipal de Saltillo los resultados de inspecciones o sanciones que se hayan aplicado a propietarios de terrenos baldíos en la ciudad, sin respuesta hasta el cierre de esta nota.

