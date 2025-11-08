Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza

Aunque en Saltillo los propietarios de terrenos baldíos son los responsables de su limpieza, su abandono y falta de mantenimiento provocan que sean foco de basura y malos olores derivados incluso del abandono de animales muertos. Es sobre la calle Ayuntamiento de la colonia Bellavista que un predio se mantiene desocupado desde hace años según cuentan vecinos del sector. TE PUEDE INTERESAR: Instalan en Saltillo el Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027

En él se aprecia que se depositan muebles como sillones, restos de electrodomésticos, llantas, cubetas, plásticos, ropa y hierba. “Yo antes lo limpiaba, pero pues ya no puedo, perdí la visibilidad, pero yo lo limpiaba bien seguido. No es mío, pero yo lo limpiaba porque se hacían unas ratotas. Debemos tener higiene porque como quiera todo eso es foco de infección. Los dueños sabrá Dios, ni sus luces”, comentó Gregoria Rodríguez, habitante de la misma calle. Agregó que incluso un joven que presuntamente consumía sustancias ilícitas llegó a instalarse ahí para vivir, lo que provocó el incendio del terreno, aunque tiene varios meses que la policía lo sacó del lugar, según afirmaron los habitantes del sector.

“Los dueños ya murieron, eran dos señoritas grandes ya. Que vivían en Monterrey era de ellos y lo vendían, pero como lo daban muy caro, no se los compraron”, expuso la señora Juana María Sifuentes, quien vive a dos casas del mismo terreno. La problemática también fue observada por VANGUARDIA en el bulevar Sección 38 al oriente de la ciudad, donde otro terreno baldío acumula escombro, ropa, envolturas de comida y principalmente hierba crecida. ES RESPONSABILIDAD DE DUEÑOS El reglamento de Limpieza de Saltillo es claro en su mandato respecto a la responsabilidad de los propietarios de predios con o sin construcción de su limpieza, lo que queda en evidencia como letra muerta. “Los propietarios o poseedores de los terrenos baldíos serán responsables de la limpieza de los mismos, debiendo hacerse ésta con la frecuencia necesaria para evitar la acumulación de basura o maleza que constituya un peligro”, dicta textualmente el artículo 18. Además, el artículo siguiente del mismo mandamiento aclara que el municipio es el encargado de recoger la basura que limpien los propietarios siempre y cuando se disponga en días y horas adecuados.