Saltillo: Bendicen gargantas en Parroquia de San Esteban
Utilizando dos velas o veladoras cruzadas, los fieles buscan la bendición de San Blas
En la Parroquia de San Esteban se llevó a cabo la tradicional bendición de gargantas, una práctica religiosa que se celebra cada 3 de febrero en honor a San Blas de Sebaste, venerado como protector frente a enfermedades de la garganta, y que tiene raíces históricas profundas dentro de la Iglesia Católica.
El párroco Mario Carrillo explicó que esta ceremonia no es reciente, sino que forma parte de una tradición antigua que data de siglos atrás, y que su llegada a Saltillo se remonta a mediados del siglo pasado. “La bendición de gargantas es una costumbre antigua en la Iglesia que se realiza durante la fiesta de San Blas, que es el protector para las enfermedades de la garganta”, dijo Carrillo, al destacar que la celebración se realiza en esta fecha por el santoral cristiano.
TE PUEDE INTERESAR: Iglesia condena violencia en México: Obispo de Saltillo comparte reclamo tras masacre en Salamanca
El sacerdote señaló que la práctica comenzó a introducirse en la ciudad gracias al padre Patrick Quinn, de origen irlandés, quien la trajo consigo desde Europa, donde está muy arraigada. “Aquí en Saltillo ha ido empezando, pero es muy antiguo. Yo creo que la inició el padre Patricio Quinn, como él era irlandés, y de ahí algunos la tomamos”, dijo.
De acuerdo con la tradición católica, la bendición de gargantas busca que los fieles, mediante la intercesión de San Blas, se vean libres de dolencias en la garganta y otras afecciones relacionadas. En distintos países de Europa, esta costumbre se celebra con procesiones y ocasiones especiales desde hace siglos, basándose en relatos tradicionales que atribuyen al santo la curación milagrosa de un niño que estaba a punto de morir por una espina de pescado atorada en la garganta.
Sobre el rito en sí, el párroco especificó el uso de dos velas largas que previamente son bendecidas y que luego se apagan y se cruzan frente a la garganta de cada persona. “Se bendicen dos velas, se hace la oración a San Blas y se le pide a Dios que, por medio del santo, nos veamos libres de esas enfermedades”, comentó. Asimismo, aclaró que la participación suele ser mayor cuando la festividad coincide con fines de semana o días con mayor afluencia, como sábados o domingos.
La bendición de gargantas no requiere la celebración de una misa para recibirla, por lo que, tal como explicó el párroco, “cualquier persona puede venir ese día y recibirla”, incluso si sólo acude en el transcurso de la jornada religiosa.
TE PUEDE INTERESAR: Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo
Históricamente, la bendición de gargantas se ha documentado en varios países donde la Iglesia Católica está presente, y es parte del calendario litúrgico en diversas comunidades alrededor del mundo. En ocasiones, la bendición se acompaña de velas entrelazadas con cintas rojas, símbolos que representan la intercesión del santo y su martirio, aunque las formas pueden variar según la tradición local.
Esta ceremonia, además de su significado religioso, representa para muchos fieles un momento de fe y esperanza, especialmente en fechas del año en que las enfermedades respiratorias suelen ser más frecuentes.