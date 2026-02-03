Saltillo: Bendicen gargantas en Parroquia de San Esteban

En la Parroquia de San Esteban se llevó a cabo la tradicional bendición de gargantas, una práctica religiosa que se celebra cada 3 de febrero en honor a San Blas de Sebaste, venerado como protector frente a enfermedades de la garganta, y que tiene raíces históricas profundas dentro de la Iglesia Católica.

El párroco Mario Carrillo explicó que esta ceremonia no es reciente, sino que forma parte de una tradición antigua que data de siglos atrás, y que su llegada a Saltillo se remonta a mediados del siglo pasado. “La bendición de gargantas es una costumbre antigua en la Iglesia que se realiza durante la fiesta de San Blas, que es el protector para las enfermedades de la garganta”, dijo Carrillo, al destacar que la celebración se realiza en esta fecha por el santoral cristiano.

El sacerdote señaló que la práctica comenzó a introducirse en la ciudad gracias al padre Patrick Quinn, de origen irlandés, quien la trajo consigo desde Europa, donde está muy arraigada. “Aquí en Saltillo ha ido empezando, pero es muy antiguo. Yo creo que la inició el padre Patricio Quinn, como él era irlandés, y de ahí algunos la tomamos”, dijo.