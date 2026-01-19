Saltillo: Brigadas de ‘Aquí Andamos’ realizan limpieza profunda en El Tanquecito
Se retiró hierba, maleza, tierra, polvo y residuos acumulados
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal refuerza las labores de limpieza, deshierbe y retiro de basura y escombro en calles, avenidas y espacios públicos de las distintas colonias de la ciudad.
Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para elevar la calidad de vida, personal del programa “Aquí Andamos” atendió de manera integral la calle Pedro Ampudia, a la altura de la colonia El Tanquecito, al surponiente de Saltillo.
En este punto, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron el retiro manual y mecánico de hierba y maleza, además de llevar a cabo barrido profundo para eliminar tierra, polvo, hojas secas y residuos acumulados.
Asimismo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se recolectó basura, escombro y materiales abandonados en el bordo de las vías del ferrocarril, así como en el área cercana al puente peatonal, con el fin de garantizar un tránsito más seguro para peatones y automovilistas.
El Gobierno Municipal informó que todos los residuos recolectados fueron trasladados al Relleno Sanitario Municipal para su confinamiento adecuado, lo que permite evitar la proliferación de fauna nociva y generar entornos más limpios, ordenados y seguros para las familias.
Estas mismas acciones se realizan de manera continua en las principales avenidas y bulevares de la ciudad, con el propósito de mejorar la seguridad vial y disminuir riesgos a la salud pública en la capital coahuilense.
Más espacios limpios y ordenadosDe manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo trabajos de limpieza general y deshierbe en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Guanajuato, dando respuesta a las peticiones ciudadanas recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.
En este sector se atendieron espacios ubicados entre las calles Rincón de Tamayo y Alhóndiga de Granaditas, así como en el cruce de Veracruz y Miguel Allende. Además, personal municipal realizó limpieza profunda en el área verde de la colonia El Kiosko, sobre el bulevar José Sarmiento, entre las calles Brasil y Prolongación Santiago.
Con estas acciones integrales y preventivas, el Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, busca mejorar la imagen urbana, reducir riesgos a la salud y contribuir a elevar la calidad de vida en los sectores sur, norte, oriente, poniente y Zona Centro de Saltillo.