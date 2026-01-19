Saltillo: Brigadas de ‘Aquí Andamos’ realizan limpieza profunda en El Tanquecito

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal refuerza las labores de limpieza, deshierbe y retiro de basura y escombro en calles, avenidas y espacios públicos de las distintas colonias de la ciudad.

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para elevar la calidad de vida, personal del programa “Aquí Andamos” atendió de manera integral la calle Pedro Ampudia, a la altura de la colonia El Tanquecito, al surponiente de Saltillo.

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron el retiro manual y mecánico de hierba y maleza, además de llevar a cabo barrido profundo para eliminar tierra, polvo, hojas secas y residuos acumulados.

Asimismo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se recolectó basura, escombro y materiales abandonados en el bordo de las vías del ferrocarril, así como en el área cercana al puente peatonal, con el fin de garantizar un tránsito más seguro para peatones y automovilistas.

El Gobierno Municipal informó que todos los residuos recolectados fueron trasladados al Relleno Sanitario Municipal para su confinamiento adecuado, lo que permite evitar la proliferación de fauna nociva y generar entornos más limpios, ordenados y seguros para las familias.