Derriba tráiler poste y ocasiona caos vial en la Zona Centro de Saltillo

Luego de que un tráiler derribó un poste y dejó sin servicio de telefonía a varios domicilios, la calle Álvaro Obregón, en la Zona Centro de Saltillo, entre Corona y Lázaro Cárdenas, permaneció cerrada a la circulación durante varias horas.

Alrededor de las 08:00 horas de este sábado, un tráiler de la empresa Transporte y Servicio Oriental, que avanzaba sobre Álvaro Obregón, jaló varios cables que, según el conductor, estaban colocados a baja altura, lo que provocó que un poste de madera cediera y cayera sobre la vialidad.

