Derriba tráiler poste y ocasiona caos vial en la Zona Centro de Saltillo

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Derriba tráiler poste y ocasiona caos vial en la Zona Centro de Saltillo
    Cables dañados quedaron extendidos sobre la vialidad luego del incidente en la Zona Centro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El cierre de la vialidad generó congestionamiento y desvíos obligatorios, mientras personal técnico trabajó durante varias horas para restablecer la zona afectada

Luego de que un tráiler derribó un poste y dejó sin servicio de telefonía a varios domicilios, la calle Álvaro Obregón, en la Zona Centro de Saltillo, entre Corona y Lázaro Cárdenas, permaneció cerrada a la circulación durante varias horas.

Alrededor de las 08:00 horas de este sábado, un tráiler de la empresa Transporte y Servicio Oriental, que avanzaba sobre Álvaro Obregón, jaló varios cables que, según el conductor, estaban colocados a baja altura, lo que provocó que un poste de madera cediera y cayera sobre la vialidad.

$!El tráiler involucrado permanecIió detenido mientras se realizan maniobras de reparación.
El tráiler involucrado permanecIió detenido mientras se realizan maniobras de reparación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la caída, el poste bloqueó por completo el paso, por lo que agentes de Tránsito Municipal cerraron la circulación desde la avenida Presidente Cárdenas hasta la calle Ramón Corona. Aunque con molestia, los automovilistas fueron desviados hacia rutas alternas.

$!Automovilistas son desviados hacia rutas alternas mientras continúa el retiro del poste.
Automovilistas son desviados hacia rutas alternas mientras continúa el retiro del poste. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Durante el cierre, personal de la compañía telefónica realizó maniobras para asegurar el área y comenzar con los trabajos de retiro y reparación. Oficiales municipales permanecieron en el sitio para dirigir el tránsito.

La vialidad fue reabierta una vez que concluyó el levantamiento del poste. El conductor del tráiler se comunicó con su aseguradora para responder por los daños ocasionados.

