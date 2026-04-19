Saltillo: buscan a menor de 15 años tras desaparecer en el fraccionamiento Urdiñola

Una adolescente de 15 años es buscada por autoridades estatales luego de ser reportada como desaparecida en Saltillo, lo que derivó en la activación del Protocolo Alba para su localización. Se trata de Andrea Abigail Villa Rodríguez, quien fue vista por última vez el pasado 15 de abril de 2026 en el fraccionamiento Urdiñola, alrededor de las 17:00 horas. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero, por lo que se inició su búsqueda de manera oficial ese mismo día.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado, la menor cuenta con características específicas que podrían facilitar su identificación. Mide aproximadamente 1.58 metros de estatura, tiene una complexión de 70 kilogramos, cabello rizado de color castaño rojizo y es de nacionalidad mexicana. Al momento de su desaparición, vestía un pants color negro con franjas blancas a los costados, una chamarra negra y tenis en color blanco. Como seña particular, no se reportaron rasgos distintivos adicionales. Tras el reporte, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para su localización, solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su ubicación.

El caso permanece bajo investigación, mientras se desarrollan las acciones de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse al número de emergencias 911 en caso de contar con datos que puedan ayudar a ubicar a la adolescente. La desaparición de Andrea Abigail Villa Rodríguez mantiene en alerta a sus familiares, quienes esperan obtener información que permita conocer su paradero, mientras continúan las labores de búsqueda en Saltillo.

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