Saltillo: buscan a menor de 15 años tras desaparecer en el fraccionamiento Urdiñola

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 abril 2026
    Saltillo: buscan a menor de 15 años tras desaparecer en el fraccionamiento Urdiñola
    La menor fue vista por última vez alrededor de las 17:00 horas del 15 de abril, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. REDES SOCIALES

La adolescente vestía pants negro con franjas blancas, chamarra negra y tenis blancos al momento de su desaparición

Una adolescente de 15 años es buscada por autoridades estatales luego de ser reportada como desaparecida en Saltillo, lo que derivó en la activación del Protocolo Alba para su localización.

Se trata de Andrea Abigail Villa Rodríguez, quien fue vista por última vez el pasado 15 de abril de 2026 en el fraccionamiento Urdiñola, alrededor de las 17:00 horas. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero, por lo que se inició su búsqueda de manera oficial ese mismo día.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-impacta-contra-muro-de-contencion-y-provoca-una-volcadura-al-sur-de-saltillo-GB20121263

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado, la menor cuenta con características específicas que podrían facilitar su identificación. Mide aproximadamente 1.58 metros de estatura, tiene una complexión de 70 kilogramos, cabello rizado de color castaño rojizo y es de nacionalidad mexicana.

Al momento de su desaparición, vestía un pants color negro con franjas blancas a los costados, una chamarra negra y tenis en color blanco. Como seña particular, no se reportaron rasgos distintivos adicionales.

Tras el reporte, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para su localización, solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a dar con su ubicación.

El caso permanece bajo investigación, mientras se desarrollan las acciones de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición.

Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse al número de emergencias 911 en caso de contar con datos que puedan ayudar a ubicar a la adolescente.

La desaparición de Andrea Abigail Villa Rodríguez mantiene en alerta a sus familiares, quienes esperan obtener información que permita conocer su paradero, mientras continúan las labores de búsqueda en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidas
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia