Se impacta contra muro de contención y provoca una volcadura al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La circulación en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades y los bloques de concreto
Un accidente vial se registró la madrugada de este domingo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, lo que provocó la volcadura de un vehículo y generó complicaciones en la circulación, luego de una cadena de hechos derivada presuntamente de la imprudencia al volante, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Jetta, en color rojo, quien aparentemente manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de la unidad mientras circulaba bajo condiciones de llovizna y neblina en la zona sur de la ciudad.
El pavimento mojado y la visibilidad reducida ocasionaron que el automóvil se impactara contra los muros de contención ubicados en el camellón central. Tras el choque, varios bloques de concreto se desplazaron hacia el carril contrario, quedando como un obstáculo sobre la vialidad.
Minutos después, el conductor de un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Aveo, en color guindo, que se dirigía a su trabajo rumbo al norte, no alcanzó a detenerse al encontrarse con las estructuras sobre el camino. Sin posibilidad de esquivarlas, el vehículo pasó por encima de los bloques, los cuales funcionaron como rampa y provocaron que la unidad terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambos vehículos y afectaciones a la infraestructura vial.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar las maniobras para el retiro de las unidades, mientras la circulación permaneció parcialmente afectada.