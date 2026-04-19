Se impacta contra muro de contención y provoca una volcadura al sur de Saltillo

Un accidente vial se registró la madrugada de este domingo sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, lo que provocó la volcadura de un vehículo y generó complicaciones en la circulación, luego de una cadena de hechos derivada presuntamente de la imprudencia al volante, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Jetta, en color rojo, quien aparentemente manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de la unidad mientras circulaba bajo condiciones de llovizna y neblina en la zona sur de la ciudad.