Saltillo buscará replicar de Austin parques incluyentes; los Spurs analizan apadrinar otra plaza

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Saltillo buscará replicar de Austin parques incluyentes; los Spurs analizan apadrinar otra plaza
    En San Antonio, Díaz dialogó con el cónsul de México para reforzar el vínculo económico y cultural entre ambas ciudades. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Además de entregar un reconocimiento a Harrison Barnes, el edil analizó modelos de espacios públicos de ‘ecosistemas urbanos’ desarrollados en Texas

El alcalde Javier Díaz concluyó una gira por Texas con acuerdos para fortalecer los intercambios con Austin y San Antonio, además de explorar apoyos en materia de inclusión y deporte.

Durante la visita, el edil sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones en ambas ciudades. Explicó que el objetivo —además de entregar un reconocimiento al jugador de los Spurs, Harrison Barnes— es replicar en Saltillo el modelo de parques totalmente inclusivos que conocieron en San Antonio.

TE PUEDE INTERESAR: Promueven jóvenes de Saltillo la cultura vial con crucero de concientización

“Vimos un parque pensado para niñas, niños y personas con discapacidad, cien por ciento inclusivo. Queremos adaptar esa idea en nuestros espacios dentro del programa Activa tu Parque”, dijo Díaz.

Comentó que el Gobierno de Austin mostró disposición para apoyar ese tipo de proyectos. También se reunió con representantes del CRIT de San Antonio y asociaciones civiles que apoyan a personas con discapacidad, con quienes buscará establecer intercambios a través del DIF Saltillo.

En San Antonio, Díaz dialogó con el cónsul de México para reforzar el vínculo económico y cultural entre ambas ciudades. “Hay una comunidad de saltillenses muy activa allá. Queremos mantener ese lazo y abrir oportunidades para enfermeras y profesores de español bilingües”, agregó.

La gira incluyó además un encuentro con la organización de los San Antonio Spurs, que recientemente apadrinó la plaza de Mirasierra con la rehabilitación de sus canchas. “Están valorando regresar a Saltillo para apoyar otra plaza en 2026”, adelantó el alcalde.

El equipo del municipio también conoció el modelo de planeación urbana de San Antonio, donde los proyectos se programan con presupuestos definidos a dos años. Dijo que esa experiencia servirá para mejorar la planeación del IMPLAN en temas de servicios públicos.

Díaz añadió que el cónsul de México en San Antonio está solicitando urgentemente enfermeras y docentes de español. Aseguró que se está analizando la viabilidad de enviar a profesionales en estas áreas a trabajar en territorio estadounidense.

Temas


Inclusión
inversiones
Parques

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años.

Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones