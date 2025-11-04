Saltillo buscará replicar de Austin parques incluyentes; los Spurs analizan apadrinar otra plaza

El alcalde Javier Díaz concluyó una gira por Texas con acuerdos para fortalecer los intercambios con Austin y San Antonio, además de explorar apoyos en materia de inclusión y deporte.

Durante la visita, el edil sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones en ambas ciudades. Explicó que el objetivo —además de entregar un reconocimiento al jugador de los Spurs, Harrison Barnes— es replicar en Saltillo el modelo de parques totalmente inclusivos que conocieron en San Antonio.

“Vimos un parque pensado para niñas, niños y personas con discapacidad, cien por ciento inclusivo. Queremos adaptar esa idea en nuestros espacios dentro del programa Activa tu Parque”, dijo Díaz.

Comentó que el Gobierno de Austin mostró disposición para apoyar ese tipo de proyectos. También se reunió con representantes del CRIT de San Antonio y asociaciones civiles que apoyan a personas con discapacidad, con quienes buscará establecer intercambios a través del DIF Saltillo.

En San Antonio, Díaz dialogó con el cónsul de México para reforzar el vínculo económico y cultural entre ambas ciudades. “Hay una comunidad de saltillenses muy activa allá. Queremos mantener ese lazo y abrir oportunidades para enfermeras y profesores de español bilingües”, agregó.

La gira incluyó además un encuentro con la organización de los San Antonio Spurs, que recientemente apadrinó la plaza de Mirasierra con la rehabilitación de sus canchas. “Están valorando regresar a Saltillo para apoyar otra plaza en 2026”, adelantó el alcalde.

El equipo del municipio también conoció el modelo de planeación urbana de San Antonio, donde los proyectos se programan con presupuestos definidos a dos años. Dijo que esa experiencia servirá para mejorar la planeación del IMPLAN en temas de servicios públicos.

Díaz añadió que el cónsul de México en San Antonio está solicitando urgentemente enfermeras y docentes de español. Aseguró que se está analizando la viabilidad de enviar a profesionales en estas áreas a trabajar en territorio estadounidense.