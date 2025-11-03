Promueven jóvenes de Saltillo la cultura vial con crucero de concientización

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, realizó un crucero temático de concientización vial con el propósito de promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad.

El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que estas actividades se desarrollan con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como con la participación de personal de la dependencia y jóvenes voluntarios comprometidos con la prevención.

“El objetivo principal de este crucero es informar a la población sobre la importancia de mantener una buena cultura vial para garantizar la seguridad de todas y todos”, señaló Ramírez Espinoza.