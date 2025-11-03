Promueven jóvenes de Saltillo la cultura vial con crucero de concientización
Instituto Municipal de la Juventud realizó un crucero temático de concientización vial
El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, realizó un crucero temático de concientización vial con el propósito de promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad.
El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que estas actividades se desarrollan con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como con la participación de personal de la dependencia y jóvenes voluntarios comprometidos con la prevención.
“El objetivo principal de este crucero es informar a la población sobre la importancia de mantener una buena cultura vial para garantizar la seguridad de todas y todos”, señaló Ramírez Espinoza.
La jornada se llevó a cabo en el cruce del periférico Luis Echeverría y la calle Francisco de Urdiñola, donde las y los jóvenes distribuyeron material informativo con mensajes sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las medidas básicas de precaución y seguridad.
Durante la actividad, se colocaron letreros con mensajes de reflexión como: “Tu vida no es un juego”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, “Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida” y “Después de la fiesta el riesgo no acaba”. Además, se invitó a las y los automovilistas a no usar el celular mientras manejan, recordando que la distracción al volante también puede tener consecuencias fatales.
“Buscamos generar conciencia y fomentar la responsabilidad al conducir”, destacó el titular del Instituto Municipal de la Juventud.
Ramírez Espinoza agregó que este tipo de acciones se complementan con otras iniciativas preventivas, como el programa “Fiesta Segura”, mediante el cual se capacita a personal y asistentes de bares, antros y espacios nocturnos para promover ambientes más seguros para la juventud saltillense.