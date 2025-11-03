Promueven jóvenes de Saltillo la cultura vial con crucero de concientización

Saltillo
/ 3 noviembre 2025
    Promueven jóvenes de Saltillo la cultura vial con crucero de concientización
    Se entregó material informativo sobre la importancia de no conducir en estado de ebriedad y respetar las medidas de precaución.

Instituto Municipal de la Juventud realizó un crucero temático de concientización vial

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, realizó un crucero temático de concientización vial con el propósito de promover la cultura de la seguridad al conducir y reducir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad.

El director del Instituto, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que estas actividades se desarrollan con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como con la participación de personal de la dependencia y jóvenes voluntarios comprometidos con la prevención.

TE PUEDE INTERESAR: Toman protesta tres nuevos consejeros en el Instituto Electoral de Coahuila

“El objetivo principal de este crucero es informar a la población sobre la importancia de mantener una buena cultura vial para garantizar la seguridad de todas y todos”, señaló Ramírez Espinoza.

$!El evento se llevó a cabo en el cruce del periférico Luis Echeverría y la calle Francisco de Urdiñola.
El evento se llevó a cabo en el cruce del periférico Luis Echeverría y la calle Francisco de Urdiñola. FOTO: CORTESÍA

La jornada se llevó a cabo en el cruce del periférico Luis Echeverría y la calle Francisco de Urdiñola, donde las y los jóvenes distribuyeron material informativo con mensajes sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las medidas básicas de precaución y seguridad.

$!Participaron jóvenes voluntarios y personal del Instituto Municipal de la Juventud.
Participaron jóvenes voluntarios y personal del Instituto Municipal de la Juventud. FOTO: CORTESÍA

Durante la actividad, se colocaron letreros con mensajes de reflexión como: “Tu vida no es un juego”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, “Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida” y “Después de la fiesta el riesgo no acaba”. Además, se invitó a las y los automovilistas a no usar el celular mientras manejan, recordando que la distracción al volante también puede tener consecuencias fatales.

TE PUEDE INTERESAR: Compiten 15 empresas por dirigir la planeación del tren de pasajeros que conectará a Saltillo

“Buscamos generar conciencia y fomentar la responsabilidad al conducir”, destacó el titular del Instituto Municipal de la Juventud.

Ramírez Espinoza agregó que este tipo de acciones se complementan con otras iniciativas preventivas, como el programa “Fiesta Segura”, mediante el cual se capacita a personal y asistentes de bares, antros y espacios nocturnos para promover ambientes más seguros para la juventud saltillense.

Temas


Cultura Vial
Juventud

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’