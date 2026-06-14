Saltillo: cae en Querétaro presunto líder de banda ligada a robos en zonas residenciales

Un hombre identificado como Adolfo Irving “N”, de 41 años, fue detenido en Querétaro al ser señalado como probable líder de una banda dedicada al robo a casa habitación que presuntamente operó en distintos estados del país y que estaría relacionada con al menos cuatro atracos cometidos en Saltillo. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la captura fue resultado de una investigación desarrollada por el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, en coordinación con corporaciones de Coahuila, Querétaro y Ciudad de México, así como con la Secretaría de Marina.

Las indagatorias comenzaron tras una serie de denuncias por robos registrados en viviendas de los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura. De acuerdo con los reportes, las víctimas señalaron la sustracción de joyería, dinero en efectivo, documentos personales y aparatos electrónicos. Como parte de la investigación, agentes especializados realizaron labores de inteligencia apoyadas por la Policía Cibernética de Saltillo, los sistemas de videovigilancia C2 y C4, además de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila.

Las autoridades lograron identificar una camioneta GMC Terrain en la que presuntamente se trasladaban algunos de los responsables. Posteriormente también fueron vinculados un vehículo Mercedes con placas de Morelos y un Ford Figo con matrícula del Estado de México. Según la Comisaría, el seguimiento permitió establecer que las unidades permanecieron algunos días en Saltillo antes de desplazarse hacia Querétaro, donde continuó la investigación para ubicar a los presuntos integrantes del grupo. La coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina permitió identificar rutas y movimientos atribuidos a Adolfo Irving “N”, quien fue detenido este domingo y puesto a disposición del Ministerio Público.

La Comisaría informó que actualmente se realizan gestiones junto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para concretar el traslado del detenido a la entidad, donde continuará el proceso de investigación por los hechos que se le atribuyen.

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