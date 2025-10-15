Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO)

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO)
    Vecinos de la colonia compartieron a VANGUARDIA un video del momento en el que el globo cae. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Este tipo de globos están prohibidos en estados como Guerrero o Tamaulipas al considerarse riesgosos para la población y el medio ambiente

El pasado sábado 11 de octubre, un globo de cantoya incendiado cayó en el patio de un domicilio de la colonia Guayulera en Saltillo.

Tras la celebración de un festival de este tipo de globos en la Plaza de las Ciudades Hermanas, uno de ellos viajó aproximadamente tres kilómetros y medio hasta el mencionado sector.

Un video compartido por vecinos a VANGUARDIA, mostró cómo uno de estos globos cayó sobre un domicilio y comenzó a incendiarse, quedando con el alambre y los restos del globo en el patio de una vecina que prefirió el anonimato para esta nota.

De acuerdo a publicaciones en redes sociales, el festival muestra elementos de la cultura popular oaxaqueños en la mencionada plaza pública y permanecerá hasta el próximo 17 de octubre.

Durante una visita a las Jornadas Culturales Oaxaca en la Plaza de las Ciudades Hermanas, se constataron 18 puestos de venta de productos como miel y dulces, así como dos puestos que utilizan gas L.P., los cuales se encontraban en buenas condiciones al momento de la visita.

Se les recordó a los responsables que no está permitido el uso de globos de cantoya. Los comerciantes mencionaron que los emplearon únicamente durante la inauguración y que desconocían la prohibición.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

