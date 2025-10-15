Refuerzan limpieza y mantenimiento del lago de la Alameda de Saltillo

Personal del programa municipal “Aquí Andamos” realiza desde esta semana trabajos de limpieza y mantenimiento integral en el lago de la Alameda Zaragoza, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio para el disfrute de miles de familias que visitan este emblemático parque de Saltillo.

Las labores incluyen una limpieza profunda del cuerpo de agua, así como la eliminación de sedimentos acumulados, basura y residuos orgánicos, que con el paso del tiempo se habían depositado en el fondo y orillas del lago, afectando tanto su apariencia como la calidad del agua.

Además, se lleva a cabo la aplicación de un recubrimiento especial con pintura, diseñado para crear una superficie dura, resistente y duradera, que permita mantener el lago en óptimas condiciones durante más tiempo y facilite su mantenimiento en el futuro.