Refuerzan limpieza y mantenimiento del lago de la Alameda de Saltillo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Refuerzan limpieza y mantenimiento del lago de la Alameda de Saltillo
    Personal del programa “Aquí Andamos” trabaja en la limpieza profunda del lago de la Alameda Zaragoza, retirando sedimentos, basura y residuos orgánicos acumulados durante meses. FOTO: CORTESÍA

El mantenimiento incluyendo retiro de sedimentos, basura y residuos orgánicos, así como la aplicación de recubrimiento especial para garantizar una superficie durable

Personal del programa municipal “Aquí Andamos” realiza desde esta semana trabajos de limpieza y mantenimiento integral en el lago de la Alameda Zaragoza, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio para el disfrute de miles de familias que visitan este emblemático parque de Saltillo.

Las labores incluyen una limpieza profunda del cuerpo de agua, así como la eliminación de sedimentos acumulados, basura y residuos orgánicos, que con el paso del tiempo se habían depositado en el fondo y orillas del lago, afectando tanto su apariencia como la calidad del agua.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: listo el proyecto del paso inferior en Misión Cerritos; ‘inicia a finales de 2025 o principios de 2026’

Además, se lleva a cabo la aplicación de un recubrimiento especial con pintura, diseñado para crear una superficie dura, resistente y duradera, que permita mantener el lago en óptimas condiciones durante más tiempo y facilite su mantenimiento en el futuro.

$!La aplicación de un recubrimiento especial sobre la superficie del lago busca crear un espacio más resistente y duradero, facilitando su mantenimiento a futuro.
La aplicación de un recubrimiento especial sobre la superficie del lago busca crear un espacio más resistente y duradero, facilitando su mantenimiento a futuro. FOTO: CORTESÍA

El equipo a cargo indicó que estas acciones forman parte de un programa integral de conservación de espacios públicos, que busca no solo la limpieza, sino también la preservación de áreas recreativas en buen estado, garantizando que los visitantes cuenten con instalaciones seguras y agradables.

Se prevé que los trabajos se prolonguen durante los próximos días, con la meta de que para la próxima semana el lago se encuentre completamente restaurado y listo para el disfrute de las familias, quienes podrán retomar actividades recreativas y paseos en este icónico espacio de esparcimiento.

Autoridades municipales destacaron la importancia de estas acciones para promover la cultura del cuidado del medio ambiente y la valoración de los espacios públicos, señalando que la limpieza y mantenimiento constantes son fundamentales para preservar la belleza y funcionalidad de los parques de Saltillo.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad