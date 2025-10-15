Refuerzan limpieza y mantenimiento del lago de la Alameda de Saltillo
El mantenimiento incluyendo retiro de sedimentos, basura y residuos orgánicos, así como la aplicación de recubrimiento especial para garantizar una superficie durable
Personal del programa municipal “Aquí Andamos” realiza desde esta semana trabajos de limpieza y mantenimiento integral en el lago de la Alameda Zaragoza, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio para el disfrute de miles de familias que visitan este emblemático parque de Saltillo.
Las labores incluyen una limpieza profunda del cuerpo de agua, así como la eliminación de sedimentos acumulados, basura y residuos orgánicos, que con el paso del tiempo se habían depositado en el fondo y orillas del lago, afectando tanto su apariencia como la calidad del agua.
Además, se lleva a cabo la aplicación de un recubrimiento especial con pintura, diseñado para crear una superficie dura, resistente y duradera, que permita mantener el lago en óptimas condiciones durante más tiempo y facilite su mantenimiento en el futuro.
El equipo a cargo indicó que estas acciones forman parte de un programa integral de conservación de espacios públicos, que busca no solo la limpieza, sino también la preservación de áreas recreativas en buen estado, garantizando que los visitantes cuenten con instalaciones seguras y agradables.
Se prevé que los trabajos se prolonguen durante los próximos días, con la meta de que para la próxima semana el lago se encuentre completamente restaurado y listo para el disfrute de las familias, quienes podrán retomar actividades recreativas y paseos en este icónico espacio de esparcimiento.
Autoridades municipales destacaron la importancia de estas acciones para promover la cultura del cuidado del medio ambiente y la valoración de los espacios públicos, señalando que la limpieza y mantenimiento constantes son fundamentales para preservar la belleza y funcionalidad de los parques de Saltillo.