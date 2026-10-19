Saltillo: cae niña de ocho años desde un segundo piso en Hacienda Narro; abren investigación

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    Saltillo: cae niña de ocho años desde un segundo piso en Hacienda Narro; abren investigación
    La menor fue trasladada a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

La pequeña se encontraba jugando con su hermana cuando ocurrió el incidente; personal de emergencia acudió al domicilio para valorar su estado de salud

Una niña de cuatro años, identificada como Cathin Nathalia de ocho años, fue atendida por paramédicos luego de que presuntamente cayera desde un segundo piso hasta el patio de su vivienda, ubicada en la calle El Amparo, en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

Tras recibir el aviso, paramédicos, elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos y brindar atención a la niña.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la menor se encontraba jugando con su hermana Dayana, de cuatro años, cuando ocurrió el incidente. Durante el juego, presuntamente fue empujada, lo que habría provocado que cayera desde el segundo nivel de la vivienda.

$!Paramédicos acudieron al domicilio ubicado en la calle El Amparo para valorar a la menor.
Paramédicos acudieron al domicilio ubicado en la calle El Amparo para valorar a la menor. ULISES MARTÍNEZ

Una vez en el sitio, los socorristas realizaron una valoración inicial para conocer las condiciones de salud de la niña y determinar las posibles lesiones derivadas de la caída.

Con base en los resultados de la revisión médica, el personal de emergencia trasladó a la menor a las instalaciones de la Clínica 73 del IMSS para recibir atención especializada.

$!Elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar tomaron conocimiento de lo ocurrido.
Elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar tomaron conocimiento de lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades y el personal de atención que acudieron al lugar tomaron conocimiento del incidente y dieron seguimiento a la situación para determinar las medidas necesarias para la atención de la menor.

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