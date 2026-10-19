Impacta camión sin frenos dos camionetas y una casa en Saltillo

Un camión materialista que transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento ocasionó daños en una vivienda y dos camionetas, luego de quedarse sin frenos la tarde de este lunes sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

El vehículo era conducido por Armando ¨N¨, de 42 años, quien circulaba por la mencionada vialidad cuando, al llegar a la altura del puente de San Javier, pasó un bordo y presentó una falla en el sistema de frenado que le impidió detener la marcha.