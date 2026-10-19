Impacta camión sin frenos dos camionetas y una casa en Saltillo
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El operador de 42 años intentó evitar un percance mayor luego de que la unidad presentara una falla mecánica a la altura del puente de San Javier; no se reportaron personas lesionadas
Un camión materialista que transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento ocasionó daños en una vivienda y dos camionetas, luego de quedarse sin frenos la tarde de este lunes sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.
El vehículo era conducido por Armando ¨N¨, de 42 años, quien circulaba por la mencionada vialidad cuando, al llegar a la altura del puente de San Javier, pasó un bordo y presentó una falla en el sistema de frenado que le impidió detener la marcha.
Ante la falta de respuesta de los frenos, el operador continuó avanzando y buscó una alternativa para evitar un accidente de mayores consecuencias, por lo que decidió dirigir el camión hacia la banqueta.
Durante la maniobra, la unidad impactó dos camionetas que se encontraban en el lugar y posteriormente golpeó parte de la estructura de una vivienda, lo que provocó daños materiales en los vehículos y el inmueble.
Tras el reporte del accidente, las autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. La circulación en el sector se vio afectada mientras se atendía el incidente.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades determinarán las responsabilidades correspondientes y los gastos por los daños ocasionados a los propietarios de las camionetas y de la vivienda.