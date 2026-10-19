Impacta camión sin frenos dos camionetas y una casa en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Impacta camión sin frenos dos camionetas y una casa en Saltillo
    El conductor intentó dirigir el camión hacia la banqueta para evitar un accidente de mayores consecuencias. ULISES MARTÍNEZ

El operador de 42 años intentó evitar un percance mayor luego de que la unidad presentara una falla mecánica a la altura del puente de San Javier; no se reportaron personas lesionadas

Un camión materialista que transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento ocasionó daños en una vivienda y dos camionetas, luego de quedarse sin frenos la tarde de este lunes sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo.

El vehículo era conducido por Armando ¨N¨, de 42 años, quien circulaba por la mencionada vialidad cuando, al llegar a la altura del puente de San Javier, pasó un bordo y presentó una falla en el sistema de frenado que le impidió detener la marcha.

Cae huachicolero con 48 mil litros de diésel en General Cepeda y le dan 13 años de cárcel

Ante la falta de respuesta de los frenos, el operador continuó avanzando y buscó una alternativa para evitar un accidente de mayores consecuencias, por lo que decidió dirigir el camión hacia la banqueta.

$!La unidad transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento cuando presentó una falla en el sistema de frenado.
La unidad transportaba varilla, bloques de concreto y costales de cemento cuando presentó una falla en el sistema de frenado. ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, la unidad impactó dos camionetas que se encontraban en el lugar y posteriormente golpeó parte de la estructura de una vivienda, lo que provocó daños materiales en los vehículos y el inmueble.

$!Las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los daños materiales y determinar las responsabilidades correspondientes.
Las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los daños materiales y determinar las responsabilidades correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte del accidente, las autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. La circulación en el sector se vio afectada mientras se atendía el incidente.

$!El camión materialista terminó impactando dos camionetas y parte de una vivienda en el bulevar Otilio González.
El camión materialista terminó impactando dos camionetas y parte de una vivienda en el bulevar Otilio González. ULISES MARTÍNEZ

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades determinarán las responsabilidades correspondientes y los gastos por los daños ocasionados a los propietarios de las camionetas y de la vivienda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
true

Saltillo: cada vez es más una ciudad para los autos
Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
Chivas abrirá la actividad del martes frente al Necaxa con la intención de sumar en casa y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios
Según los informes, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur
La violencia, que incluyó saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, elevó la presión sobre el Gobierno de Giorgia Meloni.

Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos