Saltillo: cae presunto responsable de atropellamiento fatal en la Miguel Hidalgo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de un hombre señalado como probable responsable del atropellamiento en el que una mujer perdió la vida la noche de ayer martes en la colonia Miguel Hidalgo. El hecho se registró sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la calle Cuatro, cuando la víctima fue embestida por un camión de transporte de personal cuyo conductor se retiró del lugar tras el impacto.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para las diligencias correspondientes.

Personal de la Comisaría inició las investigaciones con apoyo de cámaras de videovigilancia enlazadas al Centro de Control y Comando (C2). Mediante el seguimiento del trayecto del vehículo involucrado se obtuvieron datos que permitieron identificar al probable conductor. La Unidad de Policía Cibernética logró ubicar y detener a Luis Alejandro “N”, de 25 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

INVESTIGACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL CAMIÓN La víctima fue identificada como Yésica María Eugenia ¨N¨, de 52 años, quien se dedicaba a la venta de ropa y golosinas. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando cruzaba el bulevar empujando una carriola con mercancía. A través del análisis de cámaras de seguridad de una farmacia y domicilios cercanos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron identificar un camión marca Zafiro con número económico 4888, presuntamente relacionado con el hecho.