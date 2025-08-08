Saltillo: camión le cierra el paso y provoca choque en V. Carranza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La falta de precaución al incorporarse al retorno de la glorieta provocó un accidente entre un camión de carga y una camioneta particular, generando caos vehicular en la zona
Una mujer al volante vivió momentos de susto y desesperación la mañana de este viernes mientras circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, luego de que un camión de carga le quitara el paso y provocara un accidente.
Aunque no resultó con lesiones, la conductora sufrió una crisis nerviosa. El incidente ocurrió en el carril de norte a sur, a la altura de la glorieta de Venustiano Carranza.
TE PUEDE INTERESAR: Impacta por alcance a dos autos y bloquea carril del bulevar Ramos Arizpe
De acuerdo con el reporte, un camión de tres y media toneladas, perteneciente a la compañía Transportaciones Linda, circulaba por el carril derecho y pretendía incorporarse a la glorieta.
Al intentar tomar el retorno y cambiar al carril de mayor velocidad, impactó de costado a una camioneta marca Odyssey que se desplazaba con normalidad.
El golpe fue considerable, por lo que el conductor del camión detuvo su marcha y se comprometió a responder por los daños a través del seguro de su empresa.