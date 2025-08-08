Saltillo: camión le cierra el paso y provoca choque en V. Carranza

Una mujer al volante vivió momentos de susto y desesperación la mañana de este viernes mientras circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, luego de que un camión de carga le quitara el paso y provocara un accidente.

Aunque no resultó con lesiones, la conductora sufrió una crisis nerviosa. El incidente ocurrió en el carril de norte a sur, a la altura de la glorieta de Venustiano Carranza.

