Saltillo: camión le cierra el paso y provoca choque en V. Carranza

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    La camioneta Odyssey fue impactada de costado por un camión de carga en el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La falta de precaución al incorporarse al retorno de la glorieta provocó un accidente entre un camión de carga y una camioneta particular, generando caos vehicular en la zona

Una mujer al volante vivió momentos de susto y desesperación la mañana de este viernes mientras circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, luego de que un camión de carga le quitara el paso y provocara un accidente.

Aunque no resultó con lesiones, la conductora sufrió una crisis nerviosa. El incidente ocurrió en el carril de norte a sur, a la altura de la glorieta de Venustiano Carranza.

$!El camión de Transportaciones Linda intentaba incorporarse al carril rápido cuando ocurrió el impacto.
El camión de Transportaciones Linda intentaba incorporarse al carril rápido cuando ocurrió el impacto. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con el reporte, un camión de tres y media toneladas, perteneciente a la compañía Transportaciones Linda, circulaba por el carril derecho y pretendía incorporarse a la glorieta.

Al intentar tomar el retorno y cambiar al carril de mayor velocidad, impactó de costado a una camioneta marca Odyssey que se desplazaba con normalidad.

El golpe fue considerable, por lo que el conductor del camión detuvo su marcha y se comprometió a responder por los daños a través del seguro de su empresa.

