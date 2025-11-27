Saltillo: camioneta le quita el derecho de paso a motociclista y lo arrolla; queda fracturado

El conductor de una motocicleta resultó con una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores al participar en un accidente, luego de que el conductor de una camioneta Dodge le quitara el derecho de paso en calles de la colonia Loma Linda, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 20:30 horas, cuando el responsable circulaba en una Dodge Durango sobre el bulevar Mezquite, con dirección al sur.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar a la intersección con la calle Cardón, el automovilista giró a la izquierda para tratar de incorporarse a la vialidad.

Sin embargo, al hacerlo sin la debida precaución, invadió el carril y le quitó el derecho de paso al motociclista, quien se desplazaba hacia el norte.

Tras el impacto, la motocicleta salió proyectada y el conductor fue a dar contra la carpeta asfáltica, quedó tendido entre un rictus de dolor.