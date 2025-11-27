Saltillo: camioneta le quita el derecho de paso a motociclista y lo arrolla; queda fracturado

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Saltillo: camioneta le quita el derecho de paso a motociclista y lo arrolla; queda fracturado
    La Cruz Roja auxilió al desafortunado motociclista, quien fue arrollado por camioneta en la colonia Loma Linda. FOTO: MARTÍN ROJAS

Con una terrible lesión en la pierna izquierda, el hombre fue trasladado al hospital tras azotar en el pavimento

El conductor de una motocicleta resultó con una fractura expuesta en una de sus extremidades inferiores al participar en un accidente, luego de que el conductor de una camioneta Dodge le quitara el derecho de paso en calles de la colonia Loma Linda, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron este jueves alrededor de las 20:30 horas, cuando el responsable circulaba en una Dodge Durango sobre el bulevar Mezquite, con dirección al sur.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar a la intersección con la calle Cardón, el automovilista giró a la izquierda para tratar de incorporarse a la vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Joven da volantazo y termina chocando contra un poste, en Ramos Arizpe

Sin embargo, al hacerlo sin la debida precaución, invadió el carril y le quitó el derecho de paso al motociclista, quien se desplazaba hacia el norte.

Tras el impacto, la motocicleta salió proyectada y el conductor fue a dar contra la carpeta asfáltica, quedó tendido entre un rictus de dolor.

$!En la camioneta Dodge se podía ver claramente las huellas del impacto sobre la moto.
En la camioneta Dodge se podía ver claramente las huellas del impacto sobre la moto. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento. Posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al lesionado y confirmaron la fractura expuesta, motivo por el cual fue trasladado de inmediato a un hospital particular.

El conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

