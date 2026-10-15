Saltillo: catean domicilio en Virreyes Popular y detienen a una persona por presunta venta de drogas

Elementos del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Estatal y personal de la Marina realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Virreyes Popular, donde aseguraron sustancias presuntamente relacionadas con la venta de drogas en Saltillo.

El operativo se llevó a cabo en la calle Luxemburgo, entre privada Luxemburgo y Matías de Gálvez, luego de que las autoridades recibieran reportes anónimos sobre posibles actividades de comercialización de sustancias prohibidas.