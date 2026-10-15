Saltillo: catean domicilio en Virreyes Popular y detienen a una persona por presunta venta de drogas

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    Saltillo: catean domicilio en Virreyes Popular y detienen a una persona por presunta venta de drogas
    Elementos de distintas corporaciones participaron en la diligencia realizada en una vivienda de la colonia Virreyes Popular. ULISES MARTÍNEZ

Reportes anónimos llevaron a elementos de la Fiscalía, la Policía Estatal y la Marina hasta un inmueble de la calle Luxemburgo, donde localizaron sustancias cuyo tipo y cantidad aún no han sido precisados

Elementos del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Estatal y personal de la Marina realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Virreyes Popular, donde aseguraron sustancias presuntamente relacionadas con la venta de drogas en Saltillo.

El operativo se llevó a cabo en la calle Luxemburgo, entre privada Luxemburgo y Matías de Gálvez, luego de que las autoridades recibieran reportes anónimos sobre posibles actividades de comercialización de sustancias prohibidas.

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A partir de estos señalamientos, las corporaciones iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar el inmueble y reunir los elementos necesarios para realizar la intervención.

$!Una persona fue detenida durante el procedimiento y quedó a disposición de las autoridades, que determinarán su situación jurídica.
Una persona fue detenida durante el procedimiento y quedó a disposición de las autoridades, que determinarán su situación jurídica. ULISES MARTÍNEZ

Durante el cateo, los agentes localizaron sustancias que presuntamente estaban destinadas a la venta. En el lugar también fue detenida una persona posiblemente relacionada con los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad ni el tipo de sustancias aseguradas durante la diligencia. Se espera que estos datos se establezcan conforme avance el procesamiento de las evidencias.

$!El inmueble ubicado en la calle Luxemburgo fue intervenido tras señalamientos sobre posibles actividades de comercialización de sustancias prohibidas.
El inmueble ubicado en la calle Luxemburgo fue intervenido tras señalamientos sobre posibles actividades de comercialización de sustancias prohibidas. ULISES MARTÍNEZ

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y determina su situación jurídica conforme a los indicios recabados durante el operativo.

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