Saltillo: catean domicilio en Virreyes Popular y detienen a una persona por presunta venta de drogas
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Reportes anónimos llevaron a elementos de la Fiscalía, la Policía Estatal y la Marina hasta un inmueble de la calle Luxemburgo, donde localizaron sustancias cuyo tipo y cantidad aún no han sido precisados
Elementos del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Estatal y personal de la Marina realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Virreyes Popular, donde aseguraron sustancias presuntamente relacionadas con la venta de drogas en Saltillo.
El operativo se llevó a cabo en la calle Luxemburgo, entre privada Luxemburgo y Matías de Gálvez, luego de que las autoridades recibieran reportes anónimos sobre posibles actividades de comercialización de sustancias prohibidas.
A partir de estos señalamientos, las corporaciones iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar el inmueble y reunir los elementos necesarios para realizar la intervención.
Durante el cateo, los agentes localizaron sustancias que presuntamente estaban destinadas a la venta. En el lugar también fue detenida una persona posiblemente relacionada con los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad ni el tipo de sustancias aseguradas durante la diligencia. Se espera que estos datos se establezcan conforme avance el procesamiento de las evidencias.
El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación y determina su situación jurídica conforme a los indicios recabados durante el operativo.