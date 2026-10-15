Choca motociclista contra dos vehículos tras carambola y resulta lesionado, en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vial en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola, en la Zona Centro en Saltillo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja para atender el reporte.

El afectado fue identificado como José Ángel ¨N¨, de 30 años, quien circulaba por Urdiñola. A un costado de la motocicleta se encontraba un Nissan Versa conducido por Emilio ¨N¨, de 53 años.