Choca motociclista contra dos vehículos tras carambola y resulta lesionado, en Saltillo
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El percance ocurrió en la intersección de Paseo de la Reforma y Urdiñola, donde participaron varios conductores y agentes de Tránsito recabaron información para determinar cómo sucedieron los hechos
Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vial en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola, en la Zona Centro en Saltillo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja para atender el reporte.
El afectado fue identificado como José Ángel ¨N¨, de 30 años, quien circulaba por Urdiñola. A un costado de la motocicleta se encontraba un Nissan Versa conducido por Emilio ¨N¨, de 53 años.
De acuerdo con los primeros datos, una camioneta se habría atravesado en el cruce, lo que provocó el impacto contra la motocicleta y que esta, a su vez, chocara contra la parte lateral del Nissan.
En el accidente también participó una Mitsubishi conducida por Miguel Alejandro ¨N¨, de 37 años, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al circular por Paseo de la Reforma.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a José Ángel para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si requería traslado a un hospital.
Por su parte, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.