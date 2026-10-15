Choca motociclista contra dos vehículos tras carambola y resulta lesionado, en Saltillo

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    Choca motociclista contra dos vehículos tras carambola y resulta lesionado, en Saltillo
    Un Nissan Versa y una motocicleta quedaron involucrados en el percance ocurrido en la Zona Centro de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en la intersección de Paseo de la Reforma y Urdiñola, donde participaron varios conductores y agentes de Tránsito recabaron información para determinar cómo sucedieron los hechos

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vial en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola, en la Zona Centro en Saltillo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja para atender el reporte.

El afectado fue identificado como José Ángel ¨N¨, de 30 años, quien circulaba por Urdiñola. A un costado de la motocicleta se encontraba un Nissan Versa conducido por Emilio ¨N¨, de 53 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-semaforo-y-provoca-choque-con-motociclista-en-el-centro-de-saltillo-video-FB24160036

De acuerdo con los primeros datos, una camioneta se habría atravesado en el cruce, lo que provocó el impacto contra la motocicleta y que esta, a su vez, chocara contra la parte lateral del Nissan.

$!Una camioneta y una Mitsubishi también fueron señaladas entre las unidades involucradas en el accidente vial.
Una camioneta y una Mitsubishi también fueron señaladas entre las unidades involucradas en el accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

En el accidente también participó una Mitsubishi conducida por Miguel Alejandro ¨N¨, de 37 años, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al circular por Paseo de la Reforma.

$!Un motociclista de 30 años resultó lesionado tras el accidente registrado en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola.
Un motociclista de 30 años resultó lesionado tras el accidente registrado en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a José Ángel para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si requería traslado a un hospital.

$!Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte.
Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender el reporte. ULISES MARTÍNEZ

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

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