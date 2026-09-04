Testimonio de trabajadora desmiente red de trata en caso de El Abra, en Saltillo; señala conflicto de pareja

La versión sobre una presunta casa de citas donde se retenía a mujeres bajo amenaza contrasta de manera directa con las declaraciones de las propias empleadas del lugar.

Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades como el desmantelamiento de una red de trata de personas en la colonia Ampliación Real de Peña, en Saltillo , ha comenzado a mostrar inconsistencias tras la revelación de testimonios directos del personal del establecimiento.

El operativo ejecutado en la calle El Abra derivó de la atención a una joven que arribó con lesiones al Hospital General de Saltillo. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad en el inmueble, la Fiscalía General del Estado aseguró la propiedad y detuvo a dos hombres encargados de la custodia de la finca, iniciando una carpeta de investigación bajo la hipótesis de explotación sexual coercitiva.

Sin embargo, en entrevista concedida bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, una trabajadora del centro de masajes desmintió categóricamente la narrativa oficial y mediática. La testigo afirmó que el establecimiento operaba exclusivamente como un espacio de masajes relajantes y descontracturantes, y que jamás existió privación de la libertad o coerción para ejercer la prostitución entre quienes laboraban en el sitio.

Según el relato de la empleada, el incidente que detonó la movilización policial no estuvo vinculado con las actividades laborales del spa, sino con un altercado doméstico en un domicilio privado. La joven que llegó al nosocomio —identificada como Naomi— era pareja sentimental del propietario del negocio, conocido como Hames, y presentó una crisis severa bajo los efectos de sustancias la noche de los hechos.

La testigo detalló que acudió junto con otras compañeras al domicilio de la pareja tras ser llamadas por el propio dueño para evitar un enfrentamiento. Al llegar, encontraron a la joven fuera de control, agrediendo a los presentes y provocándose contusiones al dejarse caer al suelo. Ante la imposibilidad de calmarla, las empleadas optaron por trasladarla en vehículo hasta la vivienda de sus familiares.

En el trayecto, de acuerdo con la declarante, la mujer manifestó intenciones de tomar venganza contra su pareja debido a problemas de celos y una supuesta infidelidad. La fuente sostiene que esa disputa personal fue distorsionada y presentada posteriormente ante las autoridades ministeriales como un caso de secuestro y trata de personas.

Respecto a las dinámicas de trabajo dentro del recinto de la calle El Abra, la entrevistada aseguró que contaban con flexibilidad de horarios, esquemas de comisión por servicio ofrecido y capacitación técnica en terapias corporales. Enfatizó que el propietario prohibía strictly prestar servicios sexuales a los clientes, bajo advertencia de despido inmediato para quien infringiera la norma.