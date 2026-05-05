Saltillo: cateo en la Bellavista deja cuatro detenidos y aseguran droga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: cateo en la Bellavista deja cuatro detenidos y aseguran droga
    Cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades tras el cateo realizado en Bellavista, donde también se encontraron bolsas de plástico y básculas grameras vinculadas presuntamente a actividades ilícitas. CORTESÍA

El inmueble intervenido quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación, mientras continúan las diligencias

Tras haber cateado un domicilio en la colonia Bellavista, los detenidos fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en Saltillo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal pericial y el Ministerio Público Federal, realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Bellavista la mañana del pasado 29 de abril. La diligencia contó con el apoyo de la Guardia Nacional, que brindó seguridad perimetral en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-tortillero-el-control-y-choca-contra-tres-vehiculos-estacionados-en-saltillo-BB20479558
$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Bellavista, donde fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron diversas sustancias con características de droga.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Bellavista, donde fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron diversas sustancias con características de droga. CORTESÍA

La intervención se llevó a cabo a las 06:08 horas en el inmueble ubicado en la calle Constitución número 1324, como parte de la técnica de investigación 91/2026, relacionada con el oficio SALT-EILII-C3-505/2026 y la carpeta de investigación FED/COAH/SALT/0000109/2026, por un delito contra la salud.

Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas identificadas como Héctor Antonio ¨N¨, Juan Ramón ¨N¨, Ramón ¨N¨ y Juana María ¨N¨, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

$!Durante el operativo, efectuado con apoyo de la Guardia Nacional, autoridades federales localizaron mariguana y metanfetamina, así como equipo presuntamente utilizado para la dosificación de sustancias ilícitas.
Durante el operativo, efectuado con apoyo de la Guardia Nacional, autoridades federales localizaron mariguana y metanfetamina, así como equipo presuntamente utilizado para la dosificación de sustancias ilícitas. CORTESÍA

En el lugar, las autoridades aseguraron una bolsa con vegetal verde y seco con características de mariguana, con un peso aproximado de 640 gramos, así como una sustancia sólida cristalina con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 540 gramos.

También se localizaron 17 bolsas de plástico de 20 por 10 centímetros y 74 bolsas tipo ziploc de menor tamaño, además de dos básculas grameras, una analógica y otra digital, presuntamente utilizadas para la dosificación de sustancias.

Asimismo, se aseguraron nueve teléfonos celulares, un monto de 322 pesos en efectivo, y el inmueble quedó bajo resguardo precautorio junto con los objetos en su interior, como parte de la misma carpeta de investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protectorado e injerencismo estadounidense

Protectorado e injerencismo estadounidense
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Joven mujer se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
Santiago García Melo lideró la categoría 15 y menores en Tampico.

Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026
En febrero de 2025, EU designó como organizaciones terroristas extranjeras a cinco cárteles de México.

Condiciona EU ayuda a México a extradiciones de narcos
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
Pimentel afirma que Coahuila destaca en tasa de homicidios y confianza, incluso frente a regiones del sur de EU.

Coahuila, referente de seguridad rumbo a elecciones: secretario de Gobierno