Saltillo: cateo en la Bellavista deja cuatro detenidos y aseguran droga

Tras haber cateado un domicilio en la colonia Bellavista, los detenidos fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en Saltillo. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal pericial y el Ministerio Público Federal, realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Bellavista la mañana del pasado 29 de abril. La diligencia contó con el apoyo de la Guardia Nacional, que brindó seguridad perimetral en el lugar.

La intervención se llevó a cabo a las 06:08 horas en el inmueble ubicado en la calle Constitución número 1324, como parte de la técnica de investigación 91/2026, relacionada con el oficio SALT-EILII-C3-505/2026 y la carpeta de investigación FED/COAH/SALT/0000109/2026, por un delito contra la salud. Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas identificadas como Héctor Antonio ¨N¨, Juan Ramón ¨N¨, Ramón ¨N¨ y Juana María ¨N¨, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

En el lugar, las autoridades aseguraron una bolsa con vegetal verde y seco con características de mariguana, con un peso aproximado de 640 gramos, así como una sustancia sólida cristalina con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 540 gramos. También se localizaron 17 bolsas de plástico de 20 por 10 centímetros y 74 bolsas tipo ziploc de menor tamaño, además de dos básculas grameras, una analógica y otra digital, presuntamente utilizadas para la dosificación de sustancias. Asimismo, se aseguraron nueve teléfonos celulares, un monto de 322 pesos en efectivo, y el inmueble quedó bajo resguardo precautorio junto con los objetos en su interior, como parte de la misma carpeta de investigación.

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