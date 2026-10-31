Saltillo: Cateo en Los Molinos, parte de investigación internacional por pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cateo realizado la tarde-noche de este viernes en un inmueble del fraccionamiento Residencial Los Molinos, en Saltillo, forma parte de una investigación por los posibles delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. A través de una tarjeta informativa, la dependencia estatal detalló que el operativo se derivó de información proporcionada por agencias norteamericanas, las cuales notificaron sobre la detención reciente de un hombre en la ciudad de Del Río, Texas, por su probable participación en los delitos de producción y almacenamiento de contenido sexual relacionado con menores, así como abuso y explotación.

Gracias al intercambio de información e inteligencia entre instituciones de ambos países, se logró ubicar el inmueble en la capital coahuilense, el cual quedará asegurado por la autoridad ministerial hasta que concluyan las diligencias y los peritajes respectivos. De acuerdo con la Fiscalía, el cateo fue autorizado por un Juez de Control y encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el acompañamiento de la Policía Estatal de Coahuila, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

La dependencia subrayó que los detalles de la información recabada en el cateo forman parte de una carpeta de investigación de carácter confidencial. Asimismo, destacó que este operativo forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, estrategia bajo la cual se han ejecutado ya 644 cateos en todo el estado, lo que —según la corporación— permite mantener a la entidad dentro de los primeros lugares en percepción de seguridad.