Saltillo: Cateo en Los Molinos, parte de investigación internacional por pornografía infantil

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Cateo en Los Molinos, parte de investigación internacional por pornografía infantil
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y corporaciones de los tres niveles de gobierno resguardaron el inmueble durante las diligencias. CORTESÍA

La FGE informó que el operativo deriva de información compartida por agencias de EU tras la detención de un sujeto en Del Río, Texas; la AIC encabezó las diligencias con apoyo de corporaciones federales

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cateo realizado la tarde-noche de este viernes en un inmueble del fraccionamiento Residencial Los Molinos, en Saltillo, forma parte de una investigación por los posibles delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia estatal detalló que el operativo se derivó de información proporcionada por agencias norteamericanas, las cuales notificaron sobre la detención reciente de un hombre en la ciudad de Del Río, Texas, por su probable participación en los delitos de producción y almacenamiento de contenido sexual relacionado con menores, así como abuso y explotación.

Autoridades realizan cateo en Los Molinos

Gracias al intercambio de información e inteligencia entre instituciones de ambos países, se logró ubicar el inmueble en la capital coahuilense, el cual quedará asegurado por la autoridad ministerial hasta que concluyan las diligencias y los peritajes respectivos.

De acuerdo con la Fiscalía, el cateo fue autorizado por un Juez de Control y encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el acompañamiento de la Policía Estatal de Coahuila, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

$!Personal de la Marina Armada de México y de la Policía Estatal apoyaron en el operativo realizado la noche de este viernes en Residencial Los Molinos.
Personal de la Marina Armada de México y de la Policía Estatal apoyaron en el operativo realizado la noche de este viernes en Residencial Los Molinos. CORTESÍA

La dependencia subrayó que los detalles de la información recabada en el cateo forman parte de una carpeta de investigación de carácter confidencial.

Asimismo, destacó que este operativo forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, estrategia bajo la cual se han ejecutado ya 644 cateos en todo el estado, lo que —según la corporación— permite mantener a la entidad dentro de los primeros lugares en percepción de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FGE

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La urna de Taddei

La urna de Taddei
true

POLITICÓN: Reaccionan tarde autoridades federales ante crisis en Tec Saltillo
NosotrAs: Acompañar desde la gestación y la primera infancia

NosotrAs: Acompañar desde la gestación y la primera infancia
La camioneta Chevrolet Trax presentó severos daños en la parte frontal luego de ser impactada por el auto que salió disparado.

En Saltillo, fiesta acaba en tragedia: vuelca auto con 7 jóvenes en el periférico LEA; hay tres muertos
La directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz no estableció una fecha para el regreso a las aulas ni presentó un calendario para recuperar las clases.

Dirección del Tec Saltillo advierte riesgos académicos por plantón: exámenes y procesos de graduación
Preservan vecinos de Santa Anita tradición que cumple nueve años

Saltillo: inauguran el Altar de Muertos del Barrio de Santa Anita; participan más de 70 vecinos en la elaboración
Recuerdo. Las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos tomarán distintos espacios públicos de la ciudad con propuestas que combinan arte, memoria y tradición.

¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos