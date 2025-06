Saltillo: ‘Catón’ revela las reglas no escritas del periodismo

Armando Fuentes Aguirre, conocido como “Catón”, compartió una visión personal sobre su trayectoria y la práctica del periodismo en Saltillo a través de una columna publicada en el diario Reforma. El destacado escritor y periodista relató que su carrera abarcó desde ser un modesto empleado en taller hasta llegar a la dirección del periódico más importante de su ciudad natal, VANGUARDIA.

En su texto, “Catón” expone dos reglas no escritas que marcaron sus primeros años en la profesión. La primera establecía que podía criticar a cualquier político —alcaldes, gobernadores, diputados y senadores—, excepto al presidente de la República. Además, había dos instituciones consideradas intocables: el Ejército y la Virgen de Guadalupe, mencionadas en ese orden de importancia. Estas normas, explica, no eran una forma de censura impuesta, sino una autocensura que formaba parte del oficio.

La segunda regla que aprendió era que los periodistas no debían enfrentarse públicamente entre ellos, encapsulada en la expresión “Perro no come carne de perro”. Esta práctica fomentaba cierta solidaridad profesional, evitando confrontaciones en las páginas de los medios.

“Catón” recuerda con aprecio al exgobernador de Coahuila, Braulio Fernández Aguirre, quien lo presentó ante el entonces presidente Díaz Ordaz con una frase que reflejaba su visión sobre el papel del periodista crítico: “Es periodista crítico. Nos fustiga, pero nos ayuda”. Esta presentación subraya la importancia de la crítica honesta y constructiva en la relación entre gobernantes y prensa, y cómo la adulación puede resultar más dañina que la señalización de errores o abusos.

Con estas reflexiones, Armando Fuentes Aguirre aporta una mirada íntima y fundamentada sobre la ética y las dinámicas internas del periodismo, basada en su amplia experiencia.