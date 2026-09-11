Saltillo: CFE restablece servicio a pozos de agua; suministro ‘requiere tiempo’, afirma Agsal

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    Saltillo: CFE restablece servicio a pozos de agua; suministro ‘requiere tiempo’, afirma Agsal
    Agsal explicó que, tras reactivarse los equipos de bombeo, la red necesita recuperar presión y llenar nuevamente los depósitos antes de que el agua llegue a todos los sectores. CUARTOSCURO

Agsal informó que los equipos de la Captación Sur volvieron a operar; su director había estimado que normalizar por completo el servicio podría tomar cerca de una semana

Aguas de Saltillo (Agsal) informó la tarde de este viernes que desde la noche del jueves quedó restablecido el suministro eléctrico en los pozos de agua de la Captación Sur, aunque advirtió que esto no implica la recuperación inmediata del servicio en las colonias afectadas.

A través de un comunicado, la paramunicipal explicó que el regreso de la energía permitió poner nuevamente en funcionamiento los equipos de bombeo, con lo que comenzó el proceso para recuperar de manera gradual el suministro de agua.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/protesta-por-falta-de-agua-en-saltillo-llega-a-cfe-reclaman-afectaciones-en-mas-de-200-colonias-FG23433107

“Es importante considerar que, después de una interrupción de esta magnitud, el agua requiere tiempo para volver a recorrer la red, recuperar los niveles de presión y llenado de depósitos para que el servicio vaya llegando de manera gradual a todos los sectores”, señaló Agsal.

La dependencia pidió paciencia a los usuarios mientras avanza este proceso y aseguró que mantendrá información sobre la recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.

NORMALIDAD EN SERVICIO, TRAS UNA SEMANA

Iván José Vicente García, director general de Agsal, había explicado a VANGUARDIA el pasado 9 de septiembre que, una vez normalizado el suministro eléctrico de los pozos, recuperar por completo el abasto de agua podría tomar alrededor de una semana.

“Recuperar todo este volumen que hemos dejado de producir va a ser progresivo, va a ser paulatino, pero sí nos va a llevar una semana fácil poder volver a restablecer todo el servicio a como lo teníamos”, declaró Vicente García.

El director explicó entonces que durante la semana la energía eléctrica había regresado paulatinamente a los pozos, pero el voltaje disponible todavía resultaba insuficiente para operar correctamente los equipos. De acuerdo con la actualización de Agsal, esta situación quedó solucionada durante la noche del jueves.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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