Protesta por falta de agua en Saltillo llega a CFE; reclaman afectaciones en más de 200 colonias

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    Protesta por falta de agua en Saltillo llega a CFE; reclaman afectaciones en más de 200 colonias
    Habitantes de Valle de las Torres denunciaron mediante pancartas que acumulan dos semanas sin agua y exigieron una solución al problema. REDES SOCIALES

Ana Lucía Acosta inició la manifestación tras denunciar semanas de problemas en La Madrid; posteriormente otros ciudadanos se sumaron y acudieron a Aguas de Saltillo en busca de respuestas

Una protesta por los constantes cortes de energía eléctrica y las afectaciones que estos han provocado en el suministro de agua potable se realizó este viernes frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre la calzada Francisco I. Madero, en Saltillo.

La movilización fue iniciada por Ana Lucía Acosta, vecina de la colonia La Madrid, quien un día antes había convocado mediante redes sociales a otros ciudadanos afectados. Aunque inicialmente acudió sola, posteriormente se reportó la presencia de más personas que se sumaron al reclamo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-apagones-de-cfe-afectan-pozos-de-agua-y-lluvias-saturan-drenajes-AG23431364

De acuerdo con información difundida, los manifestantes señalaron que los problemas en el suministro de agua han alcanzado a más de 200 colonias de diferentes sectores de Saltillo, debido a que las interrupciones eléctricas afectan la operación de los pozos.

“¿Cuánto tiempo más me van a tener sin agua? O si me van a conectar el agua hoy para que me calle, ¿cuándo me la van a volver a quitar para volver a venir a hacer un problema innecesario?”, cuestionó Acosta durante la protesta.

RECLAMA AFECTACIONES A ADULTOS MAYORES

La vecina explicó que una de sus principales preocupaciones es la situación de los adultos mayores que viven en La Madrid, pues aseguró que algunos dependen de una pensión y, además de cubrir su recibo de agua, han tenido que recurrir a la compra de pipas para abastecerse.

Según relató, ella misma pagó 700 pesos por una pipa ante la falta del servicio y sostuvo que este gasto representa una carga especialmente complicada para personas que también deben destinar sus ingresos a alimentación y medicamentos.

“Una pensión, créeme que no les alcanza para estar abasteciendo de pipas y para estar pagando su comida, sus medicinas; o pagan una pipa o pagan un medicamento”, expresó.

$!Ciudadanos se concentraron para exigir respuestas por las fallas en el suministro de agua que han afectado a distintos sectores de Saltillo.
Ciudadanos se concentraron para exigir respuestas por las fallas en el suministro de agua que han afectado a distintos sectores de Saltillo. REDES SOCIALES

Durante la movilización, un vehículo fue colocado para bloquear la salida de unidades de la CFE, por lo que al sitio arribaron elementos municipales y una grúa. Según información difundida desde el lugar, autoridades dialogaron con los inconformes para liberar el acceso y atender sus demandas.

ATRIBUYEN FALLAS A VANDALISMO

Eder, identificado durante la cobertura como responsable de mantenimiento de la CFE en Saltillo, informó que actos de vandalismo registrados en una subestación eléctrica ubicada en el área de Derramadero habrían ocasionado fallas en el suministro eléctrico que posteriormente repercutieron en la operación de infraestructura relacionada con el abasto de agua.

De acuerdo con la información difundida, el trabajador señaló que el problema en esa subestación ya había sido reparado y que el servicio comenzaba a restablecerse paulatinamente. También se mencionaron medidas de seguridad para proteger la infraestructura eléctrica, entre ellas cámaras y rondines de vigilancia.

Personal municipal que acudió al lugar explicó a los manifestantes que se buscaría coordinar con Aguas de Saltillo la distribución temporal de agua mediante pipas mientras se regularizaba el servicio en los sectores afectados.

$!Los inconformes dialogaron con autoridades durante la movilización para solicitar información sobre la regularización del servicio de agua.
Los inconformes dialogaron con autoridades durante la movilización para solicitar información sobre la regularización del servicio de agua. REDES SOCIALES

Sin embargo, los inconformes insistieron en que la entrega mediante pipas únicamente representaba una medida provisional y solicitaron conocer cuándo se normalizaría el suministro. Durante el diálogo también se expusieron quejas sobre colonias donde, según los propios vecinos, el agua llega solamente determinados días de la semana.

BUSCAN RESPUESTAS EN AGUAS DE SALTILLO

Tras el diálogo frente a las instalaciones de la CFE, los manifestantes se retiraron del lugar y se trasladaron a las oficinas de Aguas de Saltillo para continuar con sus reclamos y solicitar información sobre la regularización del servicio, según reportaron medios locales.

La protesta ocurre después de varios días de afectaciones en el suministro de agua en distintos sectores de Saltillo, relacionadas con interrupciones eléctricas que han impedido la operación regular de algunos pozos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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