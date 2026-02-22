Saltillo: choca joven conductor al ignorar señalamiento de alto

Un aparatoso accidente vial se registró la noche de ayer sábado en el cruce de la calle Otilio Zurdo Galván, luego de que el conductor de una camioneta Mazda CX-5 omitiera el señalamiento de alto, provocando un choque contra otro vehículo, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de la unidad Mazda circulaba de poniente a oriente sobre la mencionada vía y, al llegar al cruce con el bulevar Manuel W. González, no respetó el alto obligatorio, quitándole el derecho de paso al conductor de una Ford Explorer, que se desplazaba de sur a norte.

