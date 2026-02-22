Saltillo: choca joven conductor al ignorar señalamiento de alto

Saltillo
/ 22 febrero 2026
El percance se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de Otilio Zurdo Galván y Manuel W. González; no se reportaron personas lesionadas

Un aparatoso accidente vial se registró la noche de ayer sábado en el cruce de la calle Otilio Zurdo Galván, luego de que el conductor de una camioneta Mazda CX-5 omitiera el señalamiento de alto, provocando un choque contra otro vehículo, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de la unidad Mazda circulaba de poniente a oriente sobre la mencionada vía y, al llegar al cruce con el bulevar Manuel W. González, no respetó el alto obligatorio, quitándole el derecho de paso al conductor de una Ford Explorer, que se desplazaba de sur a norte.

Los vehículos fueron trasladados al corralón en espera del deslinde de responsabilidades.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades correspondientes; fueron elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, además de abanderar la circulación.

Pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Pese a lo aparatoso del impacto, por fortuna no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, donde permanecerán hasta que el responsable pague los daños ocasionados, además de las multas generadas por el accidente.

