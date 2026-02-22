Voraz incendio arrasa con al menos ocho toneladas de reciclaje en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Voraz incendio arrasa con al menos ocho toneladas de reciclaje en Ramos Arizpe
    Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron alarma entre vecinos del sector. MARTÍN ROJAS

El fuego presuntamente se originó luego de que una persona arrojara un cigarro u objeto encendido sobre el material, altamente inflamable, lo que provocó la rápida propagación

Al menos ocho toneladas de material reciclable fueron consumidas por el fuego la tarde del martes en la colonia Torremolinos, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Ramos Arizpe.

El siniestro se registró al interior de la empresa Grupo Bremco, ubicada en el cruce de Paseo de los Encinos y Nogales, donde se almacenaban aproximadamente cinco toneladas de plástico, mientras que en el exterior había al menos tres toneladas de cartón.

TE PUEDE INTERESAR: Fatal volcadura cobra la vida de conductor en bulevar J. Mery de Saltillo

De acuerdo con las autoridades, el incendio presuntamente se originó luego de que alguna persona arrojara un cigarro u objeto encendido sobre el material altamente inflamable.

$!Ocho toneladas de plástico y cartón fueron consumidas por el fuego la tarde del martes en Ramos Arizpe.
Ocho toneladas de plástico y cartón fueron consumidas por el fuego la tarde del martes en Ramos Arizpe. MARTÍN ROJAS

Las llamas se expandieron rápidamente hasta alcanzar un contenedor, elevándose varios metros y generando alarma entre vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 19:00 horas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio con dos camiones cisterna, dos pipas y una bomba de agua propiedad del municipio de Ramos Arizpe. En primera instancia, los rescatistas lograron controlar el fuego en el interior de la empresa para evitar que la estructura resultara comprometida y, posteriormente, realizaron maniobras de enfriamiento en el resto del material.

Al no haber personal en el lugar al momento del incendio, no fue necesario el apoyo de paramédicos. Por su parte, oficiales de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad para prevenir riesgos a los habitantes cercanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares