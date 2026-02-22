Voraz incendio arrasa con al menos ocho toneladas de reciclaje en Ramos Arizpe
El fuego presuntamente se originó luego de que una persona arrojara un cigarro u objeto encendido sobre el material, altamente inflamable, lo que provocó la rápida propagación
Al menos ocho toneladas de material reciclable fueron consumidas por el fuego la tarde del martes en la colonia Torremolinos, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Ramos Arizpe.
El siniestro se registró al interior de la empresa Grupo Bremco, ubicada en el cruce de Paseo de los Encinos y Nogales, donde se almacenaban aproximadamente cinco toneladas de plástico, mientras que en el exterior había al menos tres toneladas de cartón.
De acuerdo con las autoridades, el incendio presuntamente se originó luego de que alguna persona arrojara un cigarro u objeto encendido sobre el material altamente inflamable.
Las llamas se expandieron rápidamente hasta alcanzar un contenedor, elevándose varios metros y generando alarma entre vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 19:00 horas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio con dos camiones cisterna, dos pipas y una bomba de agua propiedad del municipio de Ramos Arizpe. En primera instancia, los rescatistas lograron controlar el fuego en el interior de la empresa para evitar que la estructura resultara comprometida y, posteriormente, realizaron maniobras de enfriamiento en el resto del material.
Al no haber personal en el lugar al momento del incendio, no fue necesario el apoyo de paramédicos. Por su parte, oficiales de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad para prevenir riesgos a los habitantes cercanos.