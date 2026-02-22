Voraz incendio arrasa con al menos ocho toneladas de reciclaje en Ramos Arizpe

Al menos ocho toneladas de material reciclable fueron consumidas por el fuego la tarde del martes en la colonia Torremolinos, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Ramos Arizpe.

El siniestro se registró al interior de la empresa Grupo Bremco, ubicada en el cruce de Paseo de los Encinos y Nogales, donde se almacenaban aproximadamente cinco toneladas de plástico, mientras que en el exterior había al menos tres toneladas de cartón.

De acuerdo con las autoridades, el incendio presuntamente se originó luego de que alguna persona arrojara un cigarro u objeto encendido sobre el material altamente inflamable.