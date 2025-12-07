Cae joven regio que circulaba en auto robado en Arteaga

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, dentro del esquema de Mando Coordinado Policial, detuvieron a una persona que conducía un vehículo con reporte vigente de robo.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Fundadores, a la altura del kilómetro 244, en la colonia Ayuntamiento. La detención se derivó de la activación de un operativo luego de que el vehículo fuera detectado mediante las cámaras del sistema de seguridad, lo que permitió su ubicación y posterior interceptación por parte de las autoridades municipales.

La persona detenida fue identificada como Rumaldo Yair “N”, de 20 años, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el reporte, el vehículo asegurado corresponde a un Nissan Versa, color blanco, modelo 2018, el cual contaba con un reporte activo por robo.

Tanto el detenido como la unidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar la situación jurídica conforme a derecho. Las autoridades señalaron que existe la posibilidad de que el acusado sea ingresado al reclusorio varonil por el delito de receptación dolosa.