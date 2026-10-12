Aseguran 44 kilos de mariguana durante cateo tras detener a hombre en Saltillo

Un total de 44 kilos de presunta mariguana fueron localizados en una vivienda de la colonia Puerta de Oriente, en Saltillo, luego de una investigación iniciada tras la detención de un hombre de 35 años que llevaba droga consigo.

El caso comenzó con la detención de Rodrigo Tereso “N”, de 35 años, en las inmediaciones del distribuidor vial El Sarape, donde presuntamente le encontraron mariguana. A partir de este hecho, se realizaron indagatorias que llevaron a ubicar un domicilio en la calle Imperio Samurai.