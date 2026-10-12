Aseguran 44 kilos de mariguana durante cateo tras detener a hombre en Saltillo
Las indagatorias comenzaron tras la detención de Rodrigo Tereso “N”, de 35 años, cerca del distribuidor vial El Sarape; el caso quedó en manos de autoridades federales
Un total de 44 kilos de presunta mariguana fueron localizados en una vivienda de la colonia Puerta de Oriente, en Saltillo, luego de una investigación iniciada tras la detención de un hombre de 35 años que llevaba droga consigo.
El caso comenzó con la detención de Rodrigo Tereso “N”, de 35 años, en las inmediaciones del distribuidor vial El Sarape, donde presuntamente le encontraron mariguana. A partir de este hecho, se realizaron indagatorias que llevaron a ubicar un domicilio en la calle Imperio Samurai.
Con una orden de cateo, personal de la Fiscalía General del Estado ingresó al inmueble, donde fueron localizados varios paquetes con un peso aproximado de 44 kilos de la hierba. En la revisión también participaron binomios caninos.
La droga asegurada quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades delictivas.