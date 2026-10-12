Aseguran 44 kilos de mariguana durante cateo tras detener a hombre en Saltillo

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    Aseguran 44 kilos de mariguana durante cateo tras detener a hombre en Saltillo
    El cateo se realizó en un inmueble de la calle Imperio Samurai, tras las indagatorias iniciadas por una detención. CORTESÍA

Las indagatorias comenzaron tras la detención de Rodrigo Tereso “N”, de 35 años, cerca del distribuidor vial El Sarape; el caso quedó en manos de autoridades federales

Un total de 44 kilos de presunta mariguana fueron localizados en una vivienda de la colonia Puerta de Oriente, en Saltillo, luego de una investigación iniciada tras la detención de un hombre de 35 años que llevaba droga consigo.

El caso comenzó con la detención de Rodrigo Tereso “N”, de 35 años, en las inmediaciones del distribuidor vial El Sarape, donde presuntamente le encontraron mariguana. A partir de este hecho, se realizaron indagatorias que llevaron a ubicar un domicilio en la calle Imperio Samurai.

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Con una orden de cateo, personal de la Fiscalía General del Estado ingresó al inmueble, donde fueron localizados varios paquetes con un peso aproximado de 44 kilos de la hierba. En la revisión también participaron binomios caninos.

La droga asegurada quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades delictivas.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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