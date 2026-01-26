Riña de vecinos termina con dos detenidos, en Ramos Arizpe

Una riña entre vecinos generó una movilización de las autoridades la noche de este lunes en la colonia Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El incidente se registró en la calle Pino Causa, en la colonia Parajes de los Pinos, donde dos personas fueron detenidas tras verse involucradas en el altercado. De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría derivado de viejas rencillas entre los participantes, presuntamente originadas por agresiones ocurridas aproximadamente hace un año.

Uno de los afectados, identificado como Felipe, señaló que al salir de su domicilio fue agredido por un vecino de nombre Héctor, lo que detonó la confrontación entre ambos. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes brindaron valoración médica a los involucrados; sin embargo, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital, a pesar de presentar lesiones visibles.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a la detención de las dos personas, con la finalidad de evitar que el conflicto escalara y para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Los detenidos permanecerán aproximadamente 36 horas bajo arresto policial.