Riña de vecinos termina con dos detenidos, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 enero 2026
    Riña de vecinos termina con dos detenidos, en Ramos Arizpe
    Los vecinos se agredieron mutuamente debido a las viejas rencillas.
    Riña de vecinos termina con dos detenidos, en Ramos Arizpe

Los rijosos resultaron heridos pero se negaron a ser trasladados al hospital, sin embargo fueron detenidos

Una riña entre vecinos generó una movilización de las autoridades la noche de este lunes en la colonia Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El incidente se registró en la calle Pino Causa, en la colonia Parajes de los Pinos, donde dos personas fueron detenidas tras verse involucradas en el altercado. De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría derivado de viejas rencillas entre los participantes, presuntamente originadas por agresiones ocurridas aproximadamente hace un año.

TE PUEDE INTERESAR: Accidente automovilístico deja una persona sin vida, en Ramos Arizpe

Uno de los afectados, identificado como Felipe, señaló que al salir de su domicilio fue agredido por un vecino de nombre Héctor, lo que detonó la confrontación entre ambos. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes brindaron valoración médica a los involucrados; sin embargo, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital, a pesar de presentar lesiones visibles.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a la detención de las dos personas, con la finalidad de evitar que el conflicto escalara y para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Los detenidos permanecerán aproximadamente 36 horas bajo arresto policial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted