Saltillo: circula moto en sentido contrario y choca contra ruta Periférico en la Bellavista

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: circula moto en sentido contrario y choca contra ruta Periférico en la Bellavista
    La motocicleta circulaba en sentido contrario al momento del impacto. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado no requirió traslado hospitalario, luego de que paramédicos descartaran heridas de gravedad tras la valoración en el sitio

El acompañante de un motociclista resultó lesionado tras participar en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en calles de la colonia Bellavista, alrededor de las 09:30 horas, en Saltillo.

Como presunto responsable fue señalado Luis Fernando ¨N¨, de 29 años, quien circulaba junto a César ¨N¨ de 58 años, ambos a bordo de una motocicleta Honda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impacta-lobus-a-camioneta-y-la-proyecta-contra-camellon-en-saltillo-FP19700324
$!El camión de la ruta Periférico estuvo involucrado en el percance.
El camión de la ruta Periférico estuvo involucrado en el percance. ULISES MARTÍNEZ

Testigos indicaron que el motociclista transitaba en sentido contrario sobre la calle Libertad, invadiendo el carril a la par de un camión de la ruta Periférico.

El conductor del transporte, identificado como Héctor ¨N¨, de 53 años, no lo vio y dio vuelta hacia la calle Bellavista, lo que provocó el impacto y la caída de los tripulantes de la motocicleta.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al sitio y valoró al lesionado, a quien le descartaron heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el deslinde de responsabilidades.

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