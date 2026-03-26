Impacta Lobus a camioneta y la proyecta contra camellón, en Saltillo

Un transporte de la ruta Lobus originó un accidente vial la mañana de este jueves en el corazón de Saltillo, lo que dejó daños materiales y afectación a la circulación por algunos minutos, alrededor de las 09:00 horas, sobre el bulevar Francisco Coss.

Como probable responsable fue señalado Obed Gerardo ¨N¨, de 33 años, conductor de un camión de la ruta Lobus, quien circulaba con dirección a Abasolo; sin embargo, metros antes de llegar al cruce con la calle Ignacio de la Llave, el operador invadió el carril izquierdo con su unidad.