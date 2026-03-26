Impacta Lobus a camioneta y la proyecta contra camellón, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El autobús involucrado no transportaba pasajeros al momento del accidente, lo que evitó que hubiera personas lesionadas
Un transporte de la ruta Lobus originó un accidente vial la mañana de este jueves en el corazón de Saltillo, lo que dejó daños materiales y afectación a la circulación por algunos minutos, alrededor de las 09:00 horas, sobre el bulevar Francisco Coss.
Como probable responsable fue señalado Obed Gerardo ¨N¨, de 33 años, conductor de un camión de la ruta Lobus, quien circulaba con dirección a Abasolo; sin embargo, metros antes de llegar al cruce con la calle Ignacio de la Llave, el operador invadió el carril izquierdo con su unidad.
Esto ocasionó el impacto en la parte lateral de una camioneta BYD, la cual fue proyectada contra el camellón central.
Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que el autobús no trasladaba pasajeros al momento del percance. Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos.
Tras solicitar una grúa, uno de los carriles permaneció obstruido, por lo que se realizaron labores de abanderamiento para agilizar la circulación. Una vez retiradas las unidades, se liberó el tránsito en la zona.