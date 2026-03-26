Impacta Lobus a camioneta y la proyecta contra camellón, en Saltillo

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Impacta Lobus a camioneta y la proyecta contra camellón, en Saltillo
    El accidente generó afectaciones a la circulación durante varios minutos. ULISES MARTÍNEZ

El autobús involucrado no transportaba pasajeros al momento del accidente, lo que evitó que hubiera personas lesionadas

Un transporte de la ruta Lobus originó un accidente vial la mañana de este jueves en el corazón de Saltillo, lo que dejó daños materiales y afectación a la circulación por algunos minutos, alrededor de las 09:00 horas, sobre el bulevar Francisco Coss.

Como probable responsable fue señalado Obed Gerardo ¨N¨, de 33 años, conductor de un camión de la ruta Lobus, quien circulaba con dirección a Abasolo; sin embargo, metros antes de llegar al cruce con la calle Ignacio de la Llave, el operador invadió el carril izquierdo con su unidad.

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$!La camioneta afectada terminó sobre el camellón tras el impacto lateral.
La camioneta afectada terminó sobre el camellón tras el impacto lateral. ULISES MARTÍNEZ

Esto ocasionó el impacto en la parte lateral de una camioneta BYD, la cual fue proyectada contra el camellón central.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que el autobús no trasladaba pasajeros al momento del percance. Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

$!Una grúa fue necesaria para retirar las unidades involucradas.
Una grúa fue necesaria para retirar las unidades involucradas. ULISES MARTÍNEZ

Tras solicitar una grúa, uno de los carriles permaneció obstruido, por lo que se realizaron labores de abanderamiento para agilizar la circulación. Una vez retiradas las unidades, se liberó el tránsito en la zona.

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