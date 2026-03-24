Hasta el momento, 26 vuelos privados llegarán a Saltillo para el Mundial 2026

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Óscar Pérez Benavides, informó que actualmente el aeropuerto registra entre 12 y 15 operaciones privadas diarias; sin embargo, durante los días de partidos del Mundial en Monterrey, se estima que la cifra podría incrementarse hasta 30 operaciones, es decir, el doble de la actividad actual.

A unos meses del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe ha sido notificado de la llegada de 26 vuelos privados que trasladarán a pasajeros que asistirán a los partidos que se disputarán en Monterrey.

Por lo pronto, indicó que ya están confirmados 26 vuelos privados relacionados con el evento deportivo, entre los cuales se contemplan tanto vuelos nacionales como internacionales. En el caso de estos últimos, detalló que la mayoría realizará escala en Estados Unidos antes de arribar a territorio mexicano.

Se trata de aeronaves con capacidad para entre 8 y 12 pasajeros, en las que viajarán aficionados que asistirán a los encuentros en Monterrey, así como familiares de los propios jugadores. Pérez Benavides estimó que estos visitantes llegarán uno, dos o incluso tres días antes de los partidos, y permanecerán en la región uno o dos días después de los encuentros.

El funcionario destacó que ya se encuentran en preparación para atender el incremento en la demanda de vuelos privados, mediante reuniones de coordinación que se realizan cada 15 días con autoridades del sector aeronáutico, servicios de navegación y la Agencia Federal de Aviación Civil, entre otras instancias, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente.

Al ser cuestionado sobre un posible aumento en los vuelos comerciales, señaló que hasta el momento no se ha anunciado la operación de vuelos chárter hacia este aeropuerto. No obstante, explicó que, de concretarse, este tipo de operaciones suele definirse con al menos 30 días de anticipación para poder organizar la logística y el transporte terrestre correspondiente.