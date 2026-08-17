Saltillo: conductor abandona su auto tras accidente; también deja las bebidas alcohólicas

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    Saltillo: conductor abandona su auto tras accidente; también deja las bebidas alcohólicas
    Agentes localizaron varias bebidas alcohólicas dentro del Nissan Kicks. MARTÍN ROJAS

Un conductor presuntamente alcoholizado abandonó su Nissan Kicks y escapó a pie tras perder el control de la unidad en el periférico Luis Echeverría

Un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol prefirió abandonar su vehículo, con todo y botellas de alcohol, y escapar a pie antes que permanecer en el lugar y enfrentar a las autoridades, luego de sufrir un accidente durante la madrugada, al sur-oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 04:00 horas sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el cruce con la calle 24 de Febrero, en la colonia San Ramón, donde el velador de una obra alertó al sistema de emergencias 911 sobre un Nissan Kicks que había derrapado antes de incorporarse al puente vehicular de la calle 2 de Abril.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y terminó sobre el cordón cuneta. Aunque salió ileso del percance, descendió para revisar los daños y se percató de que una de las llantas había quedado averiada, por lo que el vehículo ya no podía continuar su marcha.

Lejos de solicitar ayuda, el hombre decidió cerrar el automóvil y alejarse caminando por las calles de la zona, dejando la unidad abandonada antes de que arribaran los agentes de Tránsito.

Al inspeccionar el vehículo, los oficiales encontraron a simple vista varias bebidas alcohólicas en el interior, por lo que se presumió que el conductor podría haberlas estado consumiendo mientras manejaba.

Una grúa acudió para retirar el Nissan y trasladarlo a un corralón, mientras que el informe correspondiente fue turnado al área de investigación del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de localizar al propietario y determinar las sanciones que correspondan.

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